-IMF PARAYI VERMEYE HAZIR BRÜKSEL (A.A) - 16.06.2011 - Uluslararası Para Fonunun (IMF), Avrupa Birliği (AB) ve IMF'nin Yunanistan için hazırladığı 110 milyar avroluk yardım paketinin 12 milyar avro tutarındaki beşinci diliminde kendi üzerine düşen payı vermesinin beklendiği bildirildi. Avro Bölgesi'nden üst düzey bir yetkili, ''Durum açık; Avrupalılar Yunanistan'a destek için elinden geleni yapma konusunda güçlü taahhüt verirse, IMF parayı ödeyecek. Böyle bir taahhüt olacağını söyleyebilirim'' dedi. Yetkili, ''Pazartesi günü Yunanistan'a, ikinci bir pakete hazır olup olamayacağımızı sorarsanız, güçlü bir olasılık olmadığını söylersem sürpriz olmaz. En üst seviyede çalışılması gereken aynı siyasi sorunlarla ve daha fazla zamana ihtiyaç duyulan teknik konularla karşı karşıyayız'' diye konuştu. Başka bir yetkili de IMF'nin beşinci dilimde üzenine düşen payı gelecek hafta verebileceğini kaydetti. IMF Başkanının özel danışmanı Zhu Min, Paris'te yaptığı açıklamada, IMF'nin Yunanistan'daki son siyasi karmaşadan derin kaygı duyduğunu, ancak Yunan hükümetinin tasarruf planına destek alabilirse yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti. Bu arada, Almanya'nın Yunanistan için ikinci yardım paketinin hazırlanmasında son tarihin eylül ayı olmasını istediği bildirildi. AB'den bir kaynak, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'nin bu konuda ertelemeden yana olduğunu, Almanya'nın Hollanda, Finlandiya ve Slovakya'nın desteğini aldığını belirtti. Alman bankacılık kaynakları da Berlin yönetiminin eylül ayını bütün sorunların çözülebileceği bir dönem olarak hedeflediğini söyledi.