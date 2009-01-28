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Ekonomi

IMF: Para kaynağımız tükenebilir

IMF Başkanı: "Yardım isteyen devletlerin taleplerini yerine getirirsek fonlarımızın çoğu 6-8 ay içinde tükenebilir."

28 Ocak 2009 02:00

IMF Başkanı Strauss-Kahn, yardım isteyen devletlerin taleplerini yerine getirmeleri halinde fonların çoğunun 6-8 ay içinde tükeneceğini söyledi.

Küresel kriz nedeniyle birçok ülke Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) kapısını çaldı. Ancak IMF’nin paralarının yetip yetmeyeceği tartışılıyor.

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Almanya’nın haftalık Die Zeit gazetesi ile yaptığı söyleşide IMF’nin devletlere yardım için yeterli parası olduğunu, ancak yardım isteyen bütün devletlerin taleplerini yerine getirmeleri halinde IMF fonların çoğunun altı ile sekiz ay içinde tükeneceğini belirtti.

Strauss-Kahn ayrıca merkez bankalarının finansal krize “iyi tepki” verdiklerini, ancak “Avrupa Merkez Bankası’nın müdahalelerini hızlandırmasının” kötü olmayacağını belirtti.

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