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Ekonomi

IMF Pakistan'a 6,7 milyar dolar kredi açtı

Uluslararası Para Fonu IMF, ekonomik krizle boğuşan Pakistan'a 6,7 milyar dolar borç verilmesini onayladı.

05 Eylül 2013 10:19

İlk taksitinde ülkeye 540 milyon dolar sağlayacak, ve üç yılda geri ödenmesi gereken borç, çeşitli koşullarla veriliyor.

Hükümetin büyümeyi sağlama, bütçe açığını kapama ve vergi toplanmasını daha verimli hale getirme yolunda reformlar yapması isteniyor.

Pakistan'ın IMF'ye hali hazırda 5 milyar dolar borcu bulunuyor.

Pakistan en son altı yıl önce IMF'den kurtarma paketi almış; ama hükümet o dönemde gerekli reformları yapmamıştı.

O zamandan bu yana ancak %3 oranında büyüyen ekonomi, çok daha hızlı artan nüfusu destekleyemiyor.

Bu sırada bütçe açığı kapanmadı, döviz rezervleri azaldı, ve vergiler gayri safi yurtiçi hasılanın ancak %10'unu oluşturdu. %10'luk oran, dünyanın en düşüklerinden.

BBC Türkçe

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