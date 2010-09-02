-IMF PAKİSTAN'A 450 MİLYON DOLAR YARDIM YAPACAK WASHINGTON (A.A) - 02.09.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), sel felaketinden etkilenen Pakistan'a 450 milyon dolar acil yardım yapacağını açıkladı. IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn Washington'da yaptığı açıklamada, fonların "gelecek haftalarda" serbest bırakılacağını söyledi. Strauss-Kahn, 11 milyar dolarlık IMF borç kredisi programının nasıl "yeniden düzenleneceğiyle" ilgili olarak, Pakistan Maliye Bakanı Abdül Hafız Şeyh başkanlığındaki heyetle yapılan görüşmelerin de devam ettiğini bildirdi.