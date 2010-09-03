IMF Pakistan'a 450 milyon dolar gönderiyor

T24- Uluslararası Para Fonu (IMF), sel felaketiyle baş edebilmek için Pakistan'a 450 milyon dolar tutarında acil sel yardımında bulunacak.



IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Pakistanlı yetkililerle yapılan görüşmeler konusunda gazetecilere yaptığı açıklamada, ''IMF, kesinlikle ihtiyaç duyulan parayı çok hızlı biçimde dağıtacak ilk kurum olacak. En önemlisi Pakistan ekonomisini rayında tutmak'' dedi.



Pakistan Maliye Bakanı Abdül Hafiz Şeyh başkanlığındaki heyetle IMF'nin yaklaşık 11 milyar dolarlık kredi programı üzerindeki görüşmelerde Pakistan hükümetinin reform taahhüdünden memnun olduğunu söyleyen Strauss-Kahn, ''Önemli olan hükümetin ekonomiyi düzeltmeye karar vermesi, özellikle vergi bölümünde ve aynı zamanda diğer alanlarda. Yetkililerden duyduğum, gerçekten programı uygulamayı istiyorlar'' diye konuştu.



Şeyh, İslamabad yönetiminin, mali idare ve vergi reformlarını kapsayan kredi koşulları taahhüdüne bağlı olduğunu bildirdi. IMF ve Pakistan arasında 2008 yılında 10,66 milyar dolar tutarında kredi anlaşması imzalanmış, Pakistan hükümeti vergi ve enerji sektörü reformlarının uygulanması ve Merkez Bankası'nın tam yetkili olması sözü vermişti.



Öte yandan Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Hüseyin Hakkani, IMF'nin, Pakistan'ın reform taahhütlerine güvenmesinin, sel felaketine rağmen ülkesinin ekonomik görünümü ve mali disipline uluslararası güveni desteklemesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Pakistan'daki sel felaketini 2005 yılındaki tsunami felaketi, Haiti depremi ve 2005 yılında Pakistan'daki depremden daha kötü olarak gösteren Hakkani, Washington yönetimine Pakistan'ın ABD piyasasına daha fazla tekstil malzemesi ihraç etme izni vermesi çağrısında bulundu.



Hakkani, ''Pakistan'ın terörizme karşı küresel savaşta ön safhalarda yer alan bir devlet olması gerçeğinin yanı sıra sellerin etkisinin önemi nedeniyle ülkemize bu imtiyazlı giriş hakkının verilmesine ihtiyaç var'' dedi. Pakistan'da ekili arazileri harap olmasına yol açan, çiftlik hayvanlarını telef eden ve milyonlarca kişiyi evsiz bırakan sel felaketinin zararının 43 milyar dolara ya da geçen yıl ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının dörtte birine mal olduğu tahmin ediliyor.