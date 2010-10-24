-IMF: ORTADOĞU İKİ KAT FAZLA BÜYÜYECEK DUBAI (A.A) - 24.10.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Ortadoğu ekonomilerinin gelecek iki yılda 2009 yılına göre aşağı yukarı iki kat daha fazla büyüyeceği, ancak ekonomilerini çeşitlendirmek ve istihdam yaratmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini bildirdi. IMF'nin, Ortadoğu ekonomilerinin görünümü raporuna göre, Kuzey Afrika'dan Pakistan'a kadar uzanan 22 ülkeli bölge, bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 4,8 oranında büyüyecek. Ortadoğu ekonomileri geçen yıl, petrol gelirlerinin azalması ve küresel ekonomik krizden kaynaklı diğer etkiler yüzünden yüzde 2,3 büyümüştü. Ortadoğu'nun, yüksek petrol fiyatları ve hükümetlerin küresel krizin etkilerini azaltmak için hazırladığı politikalardan ötürü güçlü bir büyüme olanağına sahip olduğu belirtilen raporda, özellikle genç nüfusa ve kronik işsizliğe sahip Mısır, Ürdün ve Suriye gibi ülkelerde özel sektörün istihdam yaratmasına destek olunması gerektiğine dikkati çekildi. IMF'nin Ortadoğu ve Orta Asya Direktörü Mesud Ahmed, yaptığı açıklamada, ''Şu anda bölgede gelişmekte olan piyasalarda bir toparlanma var. Ancak bu ekonomiler, ihtiyaç duydukları istihdamı yaratmak için yeteri kadar hızlı büyümüyorlar'' dedi. Bölgenin, gelirleri daha çok turizm, ticaret ve işçi dövizlerine bağlı olan petrol ithalatçısı yoksul ülkelerin bu yıl yüzde 5 büyüyeceği tahmin edilen raporda, bu ülkelerin, mevcut işsizler ve işgücüne katılanlarla yeterli istihdamı sağlamak için gelecek 10 yılda en az yüzde 6,5 büyümesi gerektiğine dikkati çekildi. Artan petrol fiyatları nedeniyle Körfez ülkeleri ve diğer petrol ihraç eden ülkelerin geçen yıl toplam 70 milyar dolar olan cari fazlalarının gelecek yıl 150 milyar dolara çıkmasının beklendiği belirtilen raporda, bölgede enerji sektörü dışındaki ekonomik büyümenin yavaş kalmaya devam edeceği ifade edildi. IMF raporu petrol ihracatçısı Cezayir, Bahreyn, İran, Irak, Kuveyt, Libya, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen ile petrol ithalatçısı Afganistan, Cibuti, Mısır, Ürdün, Lübnan, Moritanya, Fas, Pakistan, Suriye ve Tunus'u kapsıyor.