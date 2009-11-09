IMF' nin 7 krizden çıkış ilkesi

IMF, ekonomideki toparlanmanın seyrinin dengesiz olduğu açıkladı ve kriz için 7 çıkış ilkesi belirledi
IMF, küresel ekonominin dramatik düşüşü izleyen dönemde pozitif büyümeye döndüğünü bildirdi.
IMF’nin 6-7 Kasım’da İskoçya’nın St. Andrews kentinde düzenlediği toplantıda, “Küresel Ekonomik Olasılıklar ve Çıkış Politikalarının İlkeleri” raporu yayımlandı.
Raporda
“Ekonomi pozitif büyümeye dönmüştür. Ancak toparlanma, özellikle
gelişmiş ekonomilerde, eşitsiz ve henüz kendi kendine sürdürülemeyen
biçimde gerçekleşecektir” denildi. IMF’nin krizden çıkış için
açıkladığı 7 ilke ise şöyle:
“1- Çıkışın zamanlaması ekonominin ve
finansal sistemin durumuna bağlı olmalı ve talebe daha büyük destek ve
finansal onarımdan yana olmalı.
2- Bazı istisnalar dışında, ekonomi
politikasının en önemli önceliği mali konsolidasyon olmalı.
3-Mali
çıkış stratejileri, kamu borcunun belli bir zaman dilimi içinde,
ihtiyatlı düzeylere düşürülmesi hedefiyle birlikte açıkça tebliğ
edilmeye hazır olmalıdır.
4- Kriz bağlantılı önlemlerin geçici olmasını
sağlayan hareketlerle birlikte başlayan, daha güçlü bir faiz dışı
denge, mali ayarlamalar için anahtar sürükleyici güç olmalıdır.
5-
Faizlerin yükseltilmesinden, alışılagelmiş sıkı para politikası
uygulamalarından önce, geleneklere uymayan para politikalarının
bırakılması gerekmez.
6- Finansal desteğinin ne zaman ve nasıl
ortadan kaldırılacağına ekonomik koşullar karar vermelidir.
7- Çıkış
politikalarının uyumlu hale getirilmesi tüm ülkelerin hasılalarında
iyileşmelere yol açacaktır.”