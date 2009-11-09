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Ekonomi

IMF' nin 7 krizden çıkış ilkesi

IMF, ekonomideki toparlanmanın seyrinin dengesiz olduğu açıkladı ve kriz için 7 çıkış ilkesi belirledi

09 Kasım 2009 02:00

IMF, ekonomideki toparlanmanın seyrinin dengesiz olduğu açıkladı ve kriz için 7 çıkış ilkesi belirledi

IMF, küresel ekonominin dramatik düşüşü izleyen dönemde pozitif büyümeye döndüğünü bildirdi.

IMF’nin 6-7 Kasım’da İskoçya’nın St. Andrews kentinde düzenlediği toplantıda, “Küresel Ekonomik Olasılıklar ve Çıkış Politikalarının İlkeleri” raporu yayımlandı.

Raporda “Ekonomi pozitif büyümeye dönmüştür. Ancak toparlanma, özellikle gelişmiş ekonomilerde, eşitsiz ve henüz kendi kendine sürdürülemeyen biçimde gerçekleşecektir” denildi. IMF’nin krizden çıkış için açıkladığı 7 ilke ise şöyle:

“1- Çıkışın zamanlaması ekonominin ve finansal sistemin durumuna bağlı olmalı ve talebe daha büyük destek ve finansal onarımdan yana olmalı.

2- Bazı istisnalar dışında, ekonomi politikasının en önemli önceliği mali konsolidasyon olmalı.

3-Mali çıkış stratejileri, kamu borcunun belli bir zaman dilimi içinde, ihtiyatlı düzeylere düşürülmesi hedefiyle birlikte açıkça tebliğ edilmeye hazır olmalıdır.

4- Kriz bağlantılı önlemlerin geçici olmasını sağlayan hareketlerle birlikte başlayan, daha güçlü bir faiz dışı denge, mali ayarlamalar için anahtar sürükleyici güç olmalıdır.

5- Faizlerin yükseltilmesinden, alışılagelmiş sıkı para politikası uygulamalarından önce, geleneklere uymayan para politikalarının bırakılması gerekmez.

6- Finansal desteğinin ne zaman ve nasıl ortadan kaldırılacağına ekonomik koşullar karar vermelidir.

7- Çıkış politikalarının uyumlu hale getirilmesi tüm ülkelerin hasılalarında iyileşmelere yol açacaktır.”

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