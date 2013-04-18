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Ekonomi

IMF: Merkez bankaları teşvik önlemlerine dikkat etmeli

IMF'e göre, uygulanan para politikaları varlık balonlarını şişirip, finansal piyasaları istikrarsızlaştırabilir

18 Nisan 2013 15:44

IMF, Amerikan merkez bankası ve diğer  merkez bankalarının ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla aldıkları teşvik önlemlerini dikkatli bir şekilde izlemesi gerektiğini açıkladı. IMF'e göre, uygulanan para politikaları varlık balonlarını şişirip, finansal piyasaları istikrarsızlaştırabilir.

Küresel kredi örgütü IMF, Çarşamba günü açıkladığı küresel istikrar raporunda borçlanmayı, harcamayı ve yatırımı desteklemeyi hedefleyen düşük faiz politikalarının ekonomik büyümeye önemli bir destek sunduğunu ve devam etmesi gerektiğini söyledi. Ancak fon, bu politikaların kurumsal borçları artırma, hisse senedi piyasasında balon oluşturma ve emeklilik fonlarında riskli yatırımların yapılması gibi "yan etkileleri" olabileceğini de not düştü.

IMF ve Dünya Bankası'nın bu hafta Washington'da yapacağı bahar toplantılarının öncesinde yayınlanan istikrar raporunda fon, henüz varlık fiyatlarında balon oluştuğuna dair çok az sinyalin olduğunu söyledi.

IMF'nin uyarıları, hâlen yüksek düzeylerde seyreden işsizliği aşağı çekmek için agresif para politikası uygulayan Fed yetkililerinin arasındaki yeni tartışmaları da tekrarladı.

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