IMF: Mali teşvik planlarına ihtiyaç var

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, mevcut küresel finans kriziyle daha iyi mücadele için, imkanı olan hükümetlerin, ülkelerinde teşvik planları uygulamalarında yarar olduğunu söyledi.



Strauss-Kahn, IMF ile Dünya Bankası'nın yıllık güz toplantılarının son günü genel kurulda yaptığı konuşmada, krize karşı "finans piyasalarında harekete geçmenin şart olduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını" kaydetti.



IMF başkanı, "reel ekonominin gördüğü zararın sınırlanması için de, modern makroekonominin bütün vasıtalarını kullanmamız gerekli" diye konuştu.

Strauss-Kahn, "gücü olan hükümetler, daha geniş bir mali teşvik planını uygulamaya hazır olmalı" ifadesini kullandı.



Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick de, genel kuruldaki konuşmasında, dünya ekonomisini yönlendirecek yeni bir grubun oluşturulması önerisini yineledi.

Zoellick, bu grupta, sanayileşmiş ülkeler G-7 ile Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Suudi Arabistan, Meksika ve Güney Afrika'nın bulunmasını, ancak grubun sabit nitelik taşımamasını ve genişlemeye açık olmasını yeniden teklif etti.



Robert Zoellick, yolsuzlukla da her görüldüğü yerde mücadele edilmesi gerektiğini kaydederek, "yolsuzluk, en başta ve en fazla yoksullar üzerinde zalimce bir vergi" dedi.

Zoellick, ekonomik sorunlarla mücadelede Dünya Bankası ve IMF'nin etkili bir önderlik yapması çağrısında bulundu.

