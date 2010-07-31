-IMF: MALİ KURALDA ERTELEME UZAMASIN ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - IMF, yeni mali kuralın hazırlanmasından memnun olduğunu, mali kuraldaki ertelemenin kısa süreli olmasını umduğunu bildirdi. IMF İcra Kurulu'ndan Türkiye ile yapılan 4'üncü Madde gözden geçirme görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada, İcra Kurulu direktörlerinin yeni mali kuralın politik çerçeveyi önemli ölçüde güçlendireceğini düşündükleri ve mali kuralın 2011 yılı bütçesinin hazırlanmasına zemin teşkil etmesini umdukları belirtildi. Bu bağlamda direktörlerin mali kural yasası taslağının süratle onaylanmasını beklediği ve mali kuralın ertelenmesinin kısa süreli olmasını umduğuna işaret edilen açıklamada, mali kuralın başarısının, yetkililerin, vergi idaresinin güçlendirilmesi ve harcama baskısının muhafazasını içeren etkili yardımcı önlemler ve güçlü siyasi destekle desteklenen kararlı tutumlarına bağlı olduğu vurgulandı. Gelişmiş ülkelerde faiz oranlarının tarihi düşük seviyelerde olması ve enflasyon baskılarının azalması dikkate alındığında direktörlerin hızlı ve büyük sıkıştırma ihtiyacını önlemek için kademeli parasal sıkıştırma çağrısında bulunduğu bildirilen açıklamada, direktörlerin, enflasyon hedefi çerçevesinde döviz kuru esnekliği korunurken, sermaye hareketleri oynaklığına karşı korunmada daha hızlı rezerv biriktirmek amacıyla önceden açıklanmış döviz alım ihalelerinde günlük miktarın makul oranda artırılmasını onayladığı kaydedildi. Direktörler, gelecekte risklerin artmasını önlemek için, kredi kartları, firmalara korunmasız kredi verilmesi üzerinde makro tedbir düzenlemelerinin güçlendirilmesi ve tutsatlar üzerinde borç servisi limitleri uygulanmasının yanı sıra daha kapsamlı stress testi senaryoları kullanılması tavsiyesinde bulundular. Rekabet edebilirlik farkı değerlendirmesini dikkate alan direktörler, rekabet edebilirliği desteklemek, dış tasarruflara güveni azaltmak ve ithalata bağımlılığı düşürmek için cesur yapısal reformlara ihtiyaç olduğunun altını çizdiler. IMF, ayrıca bu yıl yüzde 6,1 büyüyeceğini tahmin ettiği Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH'sinin) 1 trilyon lirayı aşarak 1 trilyon 95,6 milyar lira olacağını tahmin ediyor. IMF tahminine göre, bu yıl cari açık GSYH'nin yüzde 4,7'sini bulacak, TÜFE yüzde 7,6 ve TEFE yüzde 7,1 olacak.