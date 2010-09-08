-IMF: MALİ KURAL YASA TASARISI BEKLETİLMEMELİ ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Mali Kural Yasa Tasarısı'nın daha fazla gecikmeksizin kabul edilmesi gerektiğini bildirdi. IMF'nin Türkiye ile yapılan 4'üncü madde görüşmelerine ilişkin raporu yayımlandı. Hükümetin, Mali Kural Yasa Tasarısını Meclis'e getirmek için özel bir takvimi olmadığını açıkladığı belirtilen raporda, Mali Kural'ın kabulü yerine hükümetin Orta Vadeli Programı (OVP) uygulama devam etmeye niyeti olduğu ifade edildi. Raporda, ''IMF, mali kuralın OVP'den daha önemli olduğunu ve Mali Kural Yasa Tasarısı'nın daha fazla gecikmeksizin geçmesi gerektiğini düşünüyor. Mali Kural'ın hızla kabul edilmemesi durumunda seçim dönemi öncesinde fırsat penceresi kapanabilir'' denildi. Mali Kural'ın şeffaflık ve kamu maliyesi yönetimi için gerekli iyileşmeleri sağlayabileceğine işaret edilen raporda, ''Mali Kural'ın gecikmesi hükümetin mali disiplin üzerindeki güvenilirliğinin zayıflaması riskine yol açıyor'' ifadesi kullanıldı.