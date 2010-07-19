IMF, Macaristan ile olan anlaşmayı askıya aldı

T24-

Ülkeyi iflastan kurtarmak için üzerinde 2008 yılında anlaşılan programın gözden geçirme görüşmelerinin askıya alınması, Macaristan'ın IMF ve AB'nin birlikte oluşturduğu 25.1 milyar dolarlık kredi paketinin geri kalan kısmına erişimin engellenmesi anlamına geliyor.

AB/IMF tarafından hafta sonunda alınan bu kararın ardından Macaristan borsası yüzde 4.3 kayıpla açıldı. Macar para birimi forint bugün Euro karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Macaristan tahvillerinin faizleri ise hacimsiz işlemlerde 20-25 baz puan yükseldi.

IMF tarafından Cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Kamu açıklarının ve borç düzeylerinin piyasalar tarafından daha dikkatle incelendiği bir ortamda, daha önce 2010 yılı için GSYH'nın yüzde 3.8'i ve 2011'de GSYH'nın yüzde 3'ünün altı olarak açıklanan mali açık hedefleri, gereken konsolidasyon süreci ve borç sürdürülebilirliği için uygun ve vazgeçilmemesi gereken hedefler olmayı sürdürüyor. Ancak bu hedeflere ulaşılabilmesi için ek önlemlerin alınması gereklidir. Sürdürülebilir konsolidasyon için kalıcı ve çarpıtmaya yol açmayacak önlemler gereklidir ve (hükümetin) bunları geliştirmek için zamana ihtiyacı vardır."

İktidara Nisan ayında gelen merkez sağ hükümet, daha önceki açıklamalarında finansman anlaşmasını 2010 sonuna kadar uzatmayı planladığını ve 2011-2012 yıllarını kapsayacak ihtiyati bir anlaşma yapmak istediğini açıklamıştı.

Ekonomi Bakanı Gyorgy Matolcsy, kredi programının askıya alınmasının ardından Cumartesi günü yaptığı açıklamada hükümetin görüşmelere tekrar dönülmesini istediğini ifade etti. Ancak Matolcsy, M1 televizyonunda bugün yayımlanan söyleşisinde ise, Macaristan'ın bu yıl yeni kemer sıkma tedbirleri almasının söz konusu olmadığını kaydetti.

IMF'nin Macaristan heyetine başkanlık eden Christoph Rosenberg, bütçe üzerinde daha çok çalışma beklediklerine işaret ederek, "Bir sonraki görüşmemize kadar hükümetin 2011 bütçesi üzerinde daha çok aşama kaydetmiş olması gerek" dedi.

Borçlarını çevirmesi için tahvillerini alan yabancı yatırımcıların talebini canlı tutması gereken Macaristan'ın borçlarının gayrı safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 80'i buluyor. Macaristan, yabancı yatırımcıların güvenini sağlamak için IMF ve AB'den gelen finansmana ihtiyaç duyuyor.



