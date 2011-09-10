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Dünya

IMF, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ni tanıdı MARSİLYA (A.A)

10 Eylül 2011 20:24

-IMF, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ni tanıdı MARSİLYA (A.A) - 10.09.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, IMF'nin, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ni ülkenin meşru yönetimi olarak tanıdığını açıkladı. ''Arap Baharı''nı yaşayan ülkelere yapılacak yardımı tartışmak için toplanan uluslararası toplantıda konuşan Lagarde, ''IFM'nin güvenlik sorunu çözüldükten sonra en kısa zamanda bu ülkeye hemen bir heyet göndereceğini'' söyledi. Lagarde, ''IMF'nin, Ulusal Geçiş Konseyi'ni Libya'nın meşru yönetimi olarak tanımasını açıklamaktan çok memnunum. Bu çerçevede IMF, Ulusal Geçiş Konseyi'ne gerekli yardımları yapmak için hazır olacaktır'' dedi.

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