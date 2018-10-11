IMF / Lagarde: Fed Başkanı'nı çılgınlıkla ilişkilendiremem

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) faiz artışlarını \"çılgınlık ile\" ilişkilendiremeyeceğini söyledi.

IMF-Dünya Bankası güz dönemi toplantıları çerçevesinde basın toplantısı düzenleyen Lagarde, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Fed\'e yönelttiği eleştirilerine ilişkin olarak CNBC muhabirinden gelen soruya, \"(Fed Başkanı) Jerome Powell\'ı çılgınlık ile ilişkilendiremem. Kendisi ve yönetim kurulundaki isimler olağan üstü ciddi, sağlam ve kararlarını gerçek bilgileri temel alarak oluşturan kişiler\" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, \"Fed\'in bir hata yaptığını düşünüyorum. Fed\'ın çıldırdığını düşünüyorum\" demişti.