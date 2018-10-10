T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF: Küresel finansal istikrar riskleri ticari gerilimlerle artıyor

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel finansal sistem için risklerin, giderek yükselen ticari gerelimlerle son altı ayda arttığı uyarısı yaptı

10 Ekim 2018 11:57

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel finansal sistem için risklerin, giderek yükselen ticari gerelimlerle son altı ayda arttığı uyarısı yaptı.
IMF\'nin, Bali\'de yapılan IMF-Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde yayınladığı \"Küresel Finansal İstikrar Raporu\"nda, gelişmekte olan piyasalarda baskının tırmanması veya küresel ticari ilişkilerin daha da kötüleşmesi halinde risklerin keskin şekilde yükseleceğine dikkat çekildi.
Raporda, \"Küresel finansal istikrar için kısa vadeli riskler bir miktar arttı. Piyasa katılımcıları finansal koşullarda keskin bir sıkılaşma riski konusunda kayıtsız görünüyorlar\" denildi.
Raporda, \"Finansal düzenleme reform ajandası tamamlanmalı ve reformlardan geri adımdan kaçınılmalı. Potansiyel sistemsel risklerin düzeltilmesi için finansal düzenleme ve gözetemin daha aktif şekilde kullanılması gerekli\" çağrısı da yapıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekim DHAUluslararası Para Fonu IMFIMF BaliIMFDünya BankasıFinansalRaporu"ndaRapordaPiyasaPotansiyel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24