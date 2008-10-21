IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin, 2008 yılında yüzde 1,6, 2009 yılında ise yüzde 0,1 büyüyeceğini tahmin ediyor.



IMF'nin "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, 2007 yılında yüzde 2 büyüyen ABD ekonomisinin büyümesi yavaşlayarak, 2008 yılında yüzde 1,6 ve 2009 yılında ise yüzde 0,1 olacak.



Raporda, ABD'de geçen yıl yüzde 2,9 olan enflasyonun, bu yıl yüzde 4,2'ye çıkacağı, gelecek yıl ise yüzde 1,8'e gerileyeceği tahmin ediliyor.



ABD'de işsizliğin de artacağı öngörülüyor. Buna göre, bu yıl yüzde 5,6 olması beklenen işsizlik oranının, 2009'da yüzde 6,9'a çıkması bekleniyor.



Euro bölgesi



Euro bölgesine ilişkin tahminlerde de büyümenin yavaşlaması öngörülüyor. Buna göre, bu yıl yüzde 1,3 olan büyüme tahmini, gelecek yıl yüzde 0,2'ye düşüyor.



Rapora göre, enflasyon da avro bölgesinde düşecek. Bu yıl için yüzde 3,5 olarak tahmin edilen enflasyon, 2009'da yüzde 1,9 olacak.



Bu yıl yüzde 7,6 olan işsizlik oranının da gelecek yıl yüzde 8,3'e çıkması öngörülüyor.



İngiltere



Rapora göre, İngiltere'de bu yıl yüzde 1 olması beklenen büyümenin, gelecek yıl eksi yüzde 0,1 olacağı tahmin ediliyor.



İngiltere'de de enflasyon düşmeye başlayacak. Bu yıl yüzde 3,8 olması beklenen enflasyon, gelecek yıl yüzde 2,9'a gerileyecek. İşsizlik de yüzde 5,4'den yüzde 6'ya çıkacak.



Almanya, Fransa, İtalya



Rapora göre, Almanya ekonomisi bu yıl yüzde 1,8 büyüyecek, bu oran gelecek yıl da değişmeyecek. Ülkede enflasyon da yüzde 2,9'dan yüzde 1,4'e gerileyecek. İşsizlik oranı yüzde 7,4'den yüzde 8'e çıkacak.



Fransa'da bu yıl yüzde 0,8 olması beklenen büyüme oranı, gelecek yıl yüzde 0,2'ye düşecek. Ülkede enflasyon da yüzde 3,4'den yüzde 1,6'a inecek. Fransa'da işsizlik yüzde 7,7'den 2009'da yüzde 8,3'e tırmanacak.



İtalya'da bu yıla ilişkin eksi yüzde 0,1 olan büyüme beklentisi, gelecek yıl için eksi yüzde 0,2 olacak. İtalya için enflasyon bu yıl için yüzde 3,4 iken gelecek yıl için yüzde 1,9'a düşecek. Raporda, İtalya'da bu yıl yüzde 6,7 beklenen işsizlik oranının gelecek yıl düşerek yüzde 6,6 olması bekleniyor.



İzlanda



Küresel kredi krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İzlanda'da da büyüme düşüyor, işsizlik artıyor.



Buna göre, İzlanda'nın bu yıl yüzde 0,3 büyümesi beklenirken, gelecek yıl büyümenin eksi yüzde 3,1 olması öngörülüyor.



İzlanda'da enflasyonun 2008 yılında yüzde 12,1, 2009'da ise yüzde 11,2 olacağı tahmin ediliyor.



Rapora göre, ülkede işsizlik de söz konusu yıllarda yüzde 2,2'den yüzde 3,9'a çıkacak.



Asya, Güney Amerika ve Afrika



Gelişmekte olan ülkelerden Çin'in bu yıl yüzde 9,7 olması beklenen büyümesinin gelecek yıl için ise yüzde 9,3 olacağı öngörülüyor.



Hindistan'ın bu yıl yüzde 7,9 ve gelecek yıl ise yüzde 6,9 büyümesi bekleniyor.



Güney Amerika'da Brezilya'nın bu yıl yüzde 5,2 ve 2009 yılında yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin ediliyor. Arjantin'in 2008'de yüzde 6,5 ve gelecek yıl yüzde 3,6, Meksika'nın da bu yıl yüzde 2,1 ve 2009'da yüzde 1,8 büyümesi öngörülüyor.



Rusya'nın ise büyümesinin 2008'de yüzde 7 ve gelecek yıl yüzde 5,5 olması bekleniyor.



Güney Afrika'nın da bu yıl yüzde 3,8 olması beklenen büyümesinin gelecek yıl yüzde 3,3'e gerileyeceği tahmin ediliyor.



