T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF: Küresel ekonomi giderek zayıflıyor

IMF gelişmekte olan ekonomilerde finansal şartların daraldığına da vurgu yaptı

25 Şubat 2016 10:05

Uluslararası Para Fonu IMF, Çin'in Şangay kentinde yapılacak olan G20 bakanlar toplantısı öncesi ''Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları'' başlıklı bir rapor yayınladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; kötümser bir dilin hakim olduğu raporda, küresel ekonominin daha da zayıfladığı ve ters şoklar karşısında fazlasıyla kırılgan durumda olduğu uyarısında bulundu.

IMF gelişmekte olan ekonomilerde finansal şartların daraldığına da vurgu yaptı.

Zayıflamanın, artan finansal türbülanslar ve varlık fiyatlarındaki düşüşle bağlantılı olduğu belirtilen raporda Çin ekonomisindeki yavaşlamanın, küresel büyümeye yönelik endişeleri artırdığına dikkat çekildi.

Dünyanın 2. büyük ekonomisi olan Çin, son 25. yılın en düşük hızlı büyümesini yaşıyor.

G20'den küresel ekonomiyi canlandıracak bir plan hazırlamasını isteyen IMF, "G20 uygun mali seçenekleri kullanarak, kamu yatırımlarını artırmak için harekete geçmeli" dedi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı 25-26 Şubat'ta Şangay'da yapılacak.

Toplantı, Nisan 2009'daki küresel finans krizi sırasında yapılan ve küresel bir depresyonu engelleyecek adımlarda uzlaşılan zirve ile karşılaştırılıyor.

Ocak ayında IMF 2016 yılına dair küresel ekonomik büyüme öngörüsünü yüzde 3,6'dan 3,4'e indirmişti. Yetkililer bu öngörünün Nisan ayında daha da geriye çekilebileceğini açıkladı.

ETİKETLER

imfekonomidünyauluslararası para fonuşangayçin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24