IMF: Küresel ekonomi giderek zayıflıyor

Uluslararası Para Fonu IMF, Çin'in Şangay kentinde yapılacak olan G20 bakanlar toplantısı öncesi ''Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları'' başlıklı bir rapor yayınladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; kötümser bir dilin hakim olduğu raporda, küresel ekonominin daha da zayıfladığı ve ters şoklar karşısında fazlasıyla kırılgan durumda olduğu uyarısında bulundu.

IMF gelişmekte olan ekonomilerde finansal şartların daraldığına da vurgu yaptı.

Zayıflamanın, artan finansal türbülanslar ve varlık fiyatlarındaki düşüşle bağlantılı olduğu belirtilen raporda Çin ekonomisindeki yavaşlamanın, küresel büyümeye yönelik endişeleri artırdığına dikkat çekildi.

Dünyanın 2. büyük ekonomisi olan Çin, son 25. yılın en düşük hızlı büyümesini yaşıyor.

G20'den küresel ekonomiyi canlandıracak bir plan hazırlamasını isteyen IMF, "G20 uygun mali seçenekleri kullanarak, kamu yatırımlarını artırmak için harekete geçmeli" dedi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı 25-26 Şubat'ta Şangay'da yapılacak.

Toplantı, Nisan 2009'daki küresel finans krizi sırasında yapılan ve küresel bir depresyonu engelleyecek adımlarda uzlaşılan zirve ile karşılaştırılıyor.

Ocak ayında IMF 2016 yılına dair küresel ekonomik büyüme öngörüsünü yüzde 3,6'dan 3,4'e indirmişti. Yetkililer bu öngörünün Nisan ayında daha da geriye çekilebileceğini açıkladı.