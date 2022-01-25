IMF, küresel büyüme tahminini düşürdü

IMF, "Dünya Ekonomik Görünümü Ocak 2022-Ara Dönem Raporu"nu açıkladı. Rapora göre, Covid-19 Omicron varyantına bağlı olarak ülkelerde yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlandığı hatırlatılan raporda, artan enerji fiyatları ve arz kesintilerinin başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede beklenenden çok daha yüksek bir enflasyona neden olduğuna işaret edildi. Çin'in emlak sektöründe yaşanan daralma ve özel tüketimin beklenenden daha yavaş toparlanmasının da büyümenin sınırlanmasında etkili olduğu kaydedildi.

Tüm bunlara bağlı olarak global ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 4,9'dan yüzde 4,4'e çekildi. IMF, 2021 yılında global ekonominin yüzde 5,9 büyüdüğünü tahmin ediyordu. IMF, 2023 yılında büyümenin daha da aşağı geleceğini ve yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyor. IMF'nin gelecek yıl için tahmini bir önceki yüzde 3,6 olan tahminin biraz üzerinde yer aldı.

Büyüme tahmini düşürüldü

Uluslararası Para Fonu, gelişmiş ekonomilerin tamamına yakını için bu yılki büyüme tahminlerini düşürdü. GSYH beklentisi ABD için yüzde 5,2'den yüzde 4,0'e, Euro Bölgesi için yüzde 4,3'ten yüzde 3,9'a, Almanya için yüzde 4,6'dan yüzde 3,8'e, İtalya için yüzde 4,2'den yüzde 3,8'e, Fransa için yüzde 3,9'dan yüzde 3,5'e, İspanya için yüzde 6,4'ten yüzde 5,8'e, İngiltere için yüzde 5,0'ten yüzde 4,7'ye, Kanada için yüzde 4,9'dan yüzde 4,1'e çekildi. Sadece Japonya için büyüme beklentisi yüzde 3,2'ten yüzde 3,3'e yükseltildi.

Türkiye'ye ilişkin revizyon yapılmadı

Fon, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerinde ise revizyon yapmadı.