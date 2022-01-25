T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF, küresel büyüme tahminini düşürdü

"Başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede beklenenden çok daha yüksek bir enflasyon var"

25 Ocak 2022 17:38

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin 2022 yılına önceden beklenenden daha zayıf bir konumda girdiğini belirterek, bu yıl için büyüme beklentilerini düşürdü.

IMFbüyümeglobalküreselrapor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24