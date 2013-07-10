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Ekonomi

IMF, küresel büyüme konusunda karamsar

Uluslararası Para Fonu (IMF) büyüme tahminini aşağı çekti, küresel durgunluğun bir müddet daha devam edeceğini söyledi.

10 Temmuz 2013 12:36

IMF, Nisan ayında yüzde 3.3'lük küresel büyüme tahmininde bulunmuştu. Bu tahminini yüzde 3.1'e indirdi. IMF tahmin değişikliğini 2013 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda duyurdu.

Raporda ayrıca, gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki büyüme yavaşlaması ihtimali dahil yeni risklerin öne çıktığı uyarısı yapılırken, 2014 büyüme beklentisi de yüzde 3.8'e çekildi.

Euro Bölgesi'nde resesyonun süreceğini öngören rapor, Avrupa Birliği ekonomileri için küçülme tahminini yüzde 0.4'ten yüzde 0.6'ya yükseltti.

IMF'ye göre, Euro Bölgesi 2014 yılında büyümeye dönecek.

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