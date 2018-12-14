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Ekonomi

IMF: Küresel borç 184 trilyon dolar ile yeni rekor düzeyde

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kamu ve özel sektör borçlarını da içine alan geniş kapsamlı veri setine göre 2017 yılında küresel borç tüm zamanların en yüksek  seviyesine ulaştı

14 Aralık 2018 14:00

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Uluslararası Para Fonu\'nun (IMF) kamu ve özel sektör borçlarını da içine alan geniş kapsamlı veri setine göre 2017 yılında küresel borç tüm zamanların en yüksek  seviyesine ulaştı.
IMF verilerine göre küresel borç 2017\'de GSYH\'nın yüzde 225\'ine karşılık gelen, 184 trilyon dolara çıktı. Kişi başına borç miktarı da, küresel düzeyde kişi başına ortalama gelirin 2.5 katı olan 86 bin dolara yükseldi.
Dünyanın en borçlu 3 ülkesi ABD, Çin ve Japonya olurken, bu 3 ülkenin toplam borçları global borcun yarısından fazlasını oluşturdu.
IMF, küresel borçluluk düzeylerini hesaplarken, toplam 190 ülkenin 1950 yılına dayanan verilerini kullanıyor.

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