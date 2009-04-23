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Ekonomi

IMF küçülmede hükümetten kötümser

IMF yeni tahminiyle Türkiye için yüzde 3,6 daralma bekleyen hükümetten daha kötümser olduğunu ortaya koydu.

23 Nisan 2009 03:00

IMF Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,1 küçüleceğini öngördü. IMF'nin şubat ayı tahmininde ise yıl sonu küçülmesi yüzde 1,5 düzeyindeydi. IMF yeni tahminiyle Türkiye için yüzde 3,6 daralma bekleyen hükümetten daha kötümser olduğunu ortaya koydu.

IMF'nin yayımladığı Dünyanın Ekonomik Görünümü raporunda, Türkiye'nın ekonomisinin, bu yıl yüzde 5,1 küçülmesinin ve 2010'da ise yüzde 1,5 oranında büyümesinin bekleniyor.

IMF ve Dünya Bankası'nın Washington'da hafta sonunda ortak düzenleyeceği bahar toplantıları öncesinde yayımlanan raporda, Türkiye'de tüketici enflasyonu, yıllık ortalamalara göre, bu yıl için yüzde 6,9, 2010 için de yüzde 6,8 olarak tahmin edildi. Türkiye'de cari açık beklentisi de bu yıl için gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 1,2'si, gelecek yıl da yüzde 1,6'sı olarak verildi.

Raporda küresel ekonominin, büyük bir finans krizi ve güven kaybından dolayı derin bir durgunluktan geçmekte olduğuna işaret edildi. Buna karşılık, dünya ülkelerinin küresel krize karşı aldığı çeşitli önlemler sayesinde, finans piyasalarının istikrara kavuşturulması yönünde bir ölçüde ilerleme sağlandığı belirtildi.

Ancak bu önlemlerin, henüz güveni yeniden sağlayamadığı ve zayıf ekonomik aktiviteyle finansal sıkıntıların negatif etkileşimini ortadan kaldıramadığı kaydedildi. Raporda küresel ekonomik daralmanın, bu yılın ikinci çeyreğinden sonra yavaşlayacağı ve bu yılki küresel küçülmenin yüzde 1,3 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Gelecek yıl ise mütevazı ölçülerde büyüme beklendiği, ancak bu büyümenin, ülkelerin finans makamlarının alacağı önlemlerin başarısına bağlı olacağı dile getirildi.

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