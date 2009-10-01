IMF: Küçülme 2009'da 6,5, büyüme 2010'da 3,7

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan "Dünya Ekonomik Görünümü" raporuna göre, Türkiye, 2009 yılında yüzde 6,5 oranında küçülürken, 2010 yılında yüzde 3,7 oranında büyüyecek, enflasyon bu yıl yüzde 6,2, gelecek yıl yüzde 6,8 olacak.

İstanbul'da düzenlenen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantısı çerçevesinde "Dünya Ekonomik Görünümü" raporu yayımlandı.

Bu yıl ve gelecek yıl dünya ekonomisine ilişkin tahminlerin yer aldığı raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik tahminler de ifade edildi.

Rapora göre Türkiye, bu yıl yüzde 6,5 oranında küçülürken, gelecek yıl ise yüzde 3,7 oranında büyüyecek.

Rapora göre, bu yıl sonunu yüzde 6,2 enflasyonla tamamlayacak Türkiye'de, gelecek yılın enflasyonunun ise yüzde 6,8 olacağı öngörüsünde bulunuluyor.

Cari açığın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı ise bu yıl yüzde 1,9, gelecek yıl da yüzde 3,7 olacağı tahmin ediliyor.

Küresel ekonominin büyüme tahmini yükseldi

IMF, 2010 yılı için küresel ekonominin büyüme tahminini yüzde 3,1'e yükseltti.

IMF, temmuz ayındaki 'Dünya Ekonomik Görünümü" raporunda küresel ekonominin gelecek yıl yüzde 2,5 büyüyeceğini tahmin etmişti.

IMF bu yıl küresel ekonominin daralma tahminini ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,1'e indirdi.

IMF, ayrıca ABD'nin gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 0,8'den yüzde 1,5'e çıkardı.

