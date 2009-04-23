IMF: Krizin maliyeti 4 trilyon dolara çıkabilir

Uluslararası Para Fonu IMF, küresel kredi krizinin maliyetinin dört trilyon dolara çıkabileceği uyarısında bulundu.



Washington'da haftasonuna kadar sürecek olan Bahar Toplantılarına dün başlayan kurum, krizin mali sistemdeki etkisinin yıllarca sürebileceğini belirtti.



IMF'nin yayımladığı Küresel İstikrar Raporu'na göre, bankacılık sistemini kurtarmak için derhal harekete geçilse bile süreç "yavaş ve sancılı" olacak, bu da ekonominin düzlüğe çıkmasını geciktirecek.



Bankaların 1,7 milyar dolara ihtiyacağı olacağı öngörüsünde bulunan IMF, banka kurtarma operasyonlarına siyasi desteğin azalmaya başladığına dikkat çekti.



IMF bir yıl önce küresel kredi sıkışıklığının bir trilyon dolar kayba neden olacağını tahmininde bulunmuştu. Ancak şimdi bu rakamın dört katından söz edilmesi mali krizin ne kadar büyüdüğünü ortaya koyuyor.



Uluslararası Para Fonu'na göre, bankaların zararı 2,7 trilyon dolar olacak. Ancak sigorta şirketleri ve emeklilik fonları gibi diğer finansal kuruluşları da sorun yaşamaya başladı.



IMF'ye göre, gelecek yıl yükselen ekonomilerin 1,8 milyar dolar yeniden finansman kaynağına ihtiyaç olacak ancak kredi akışının yavaşlaması bunu zora sokacak.



En yüklü maliyeti İngiltere, ABD ve İrlanda göğüslüyor



IMF'ye göre, İngiltere, ABD ve İrlanda finansal sistemlerini istikrara kavuşturma yolunda emlak kredilerinde yaşadıkları devasa sorunlar nedeniyle en yüklü maliyetlerle karşı karşıya kalan ülkeler olma potansiyelini taşıyorlar.



Örneğin İngiltere'de bankalara destek amacıyla yürütülen ve devletin bankadan hisse satın almasına benzer işlemlerin toplam maliyeti, bu ülkenin yıllık toplam üretiminin yüzde 13,4'üne eşit...



IMF, ekonomiyi canlandırma amacıyla fazladan yapılan kamu harcamalarının yanında, finans sistemine harcanan tüm bu fonların kamu borcuna çok ciddi bir yük getireceği uyarısında bulunuyor.



İngiltere Maliye Bakanı Alistair Darling, ülkenin gittikçe artan bütçe açığına çare bulması konusunda zaten baskı altında.



Darling'in bugün açıklayacağı yeni bütçede de kamu harcamalarında yeni kesintilerin yer alması bekleniyor.



IMF, bütçe açığının azaltılması için uygulanacak inandırıcı planlar bulunmadığı takdirde, uluslararası yatırımcıların İngiltere gibi ülkelerin ödeme gücü konusundaki güvenlerini kaybetmeye başlayabileceklerini söylüyor.

