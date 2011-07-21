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Ekonomi

IMF: Krizin kapsamı belli değil

IMF, Yunanistan’ın borç krizinden kurtulması halinde bile krizin Euro Bölgesi’ne yayılma riski bulunduğu uyarısı yaptı.

21 Temmuz 2011 03:00

T24- Euro Bölgesi Liderler Zirvesi’nden önce bir rapor yayımlayan IMF, Yunanistan’ın borç krizinden kurtulması halinde bile krizin Euro Bölgesi’ne yayılma riski bulunduğu uyarısı yaptı. IMF, “Euro Bölgesi’ne yayılan bir kriz küresel ekonomiye de zarar verir” ifadesini de kullandı.

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi ekonomilerine ilişkin son raporunda, Yunanistan’ın borç krizinde temerrütten (tercihli iflas) kaçınılsa bile, krizin Euro Bölgesi’ne yayılması riskinin kolay kolay giderilemeyeceği yönünde uyarıda bulundu.  IMF, bugün Brüksel’de toplanan Euro Bölgesi Liderler Zirvesi öncesinde yayınladığı raporunda, Yunanistan’a yönelik ikinci yardım paketi tartışmalarının tüm Euro Bölgesi’ne zarar verdiğinin de altını çizerek, “Euro Bölgesi’ne yayılan bir kriz küresel ekonomiye de zarar verir” ifadesini kullandı. Avrupa Birliği (AB) liderlerini acil olarak harekete geçmeye çağıran IMF, Euro Bölgesi üyelerinin ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) krizdeki ülkelere yönelik bugüne kadar yürüttüğü kurtarma çabalarının ve desteğinin uluslararası piyasalarda ikna edici bir etkisi olmadığına dikkat çekti.  AB liderlerinin Euro Bölgesi’ndeki krizin yayılması riskine karşı acil çözüm üretmeleri gerektiğinin vurgulandığı raporda, şu değerlendirme yer aldı: “Özellikle Yunanistan gibi en zayıf ekonominin problemlerinin yayılması Euro Bölgesinde beklenmedik sonuçlar doğmasına neden olabilir. Konu ile ilgili çözüm bulmak yerine daha fazla tartışma yapılması durumunda krizin yayılma riskleri ciddi şekilde artabilir. O nedenle daha fazla zaman kaybedilmemeli. Henüz kapsama alanı net olarak belli olmayan krizin ne tür sonuçlar doğurabileceği de belli değil. Euro bölgesi krizdeki ülkelere dönük çözüm arayışında daha fazla gecikmemeli ” denildi.


IMF’nin önerileri


IMF, “440 milyar Euro olan AB İstikrar Fonu’nu (EFSF) büyütmeli ve daha esnek bir yapıya kavuşturmalı. Krizin çözümünde özel sektörün üstlenmesi gereken rol belirlenmeli. Zayıf bankaların güçlendirilmesi şart” diye uyardı.


Times: İkinci bir kriz geliyor


İngiliz Times gazetesi, Avrupa’da ikinci ekonomik krizin yaklaştığına dikkat çekerek, önlem alınmazsa ağır bedeller ödenebileceğine işaret etti. Gazete, Yunanistan’daki krizin İspanya ve İtalya’ya sıçramasını önleyecek adımları atmakta geciken liderlere karşı piyasaların sabrının azaldığını yazdı. Times, “Doğru kararlar alınmazsa, insanlar işlerini kaybedecek, emeklilik fonları eriyecek” ifadelerine yer verdi.



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