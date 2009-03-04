IMF: ‘Kriz dünyanın en yoksul ülkelerini etkiliyor’

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel krizin dünyanın en yoksul ülkelerini etkilemeye başladığını ve 22 ülkenin bu yıl 25 milyar dolar ek kaynağa ihtiyacı olabileceğini söyledi.



Strauss-Kahn, Washington'da Brookings Institution adlı düşünce kuruluşunda, krizin düşük gelirli ülkelere etkisiyle ilgili IMF raporu konusunda yaptığı konuşmada, "gelişmiş ekonomileri ve ardından gelişmekte olan ülkeleri vurduktan sonra, küresel finansal krizin üçüncü dalgası şimdi dünyanın en yoksul ve en savunmasız ülkeleri vuruyor" dedi.



Yoksul ülkelere mali katkıda bulunan ülkelere, yardımlarını hızlandırması ve 2010 yılına kadar yoksul ülkelere yardımı ikiye katlayacaklarına dair 2005 yılında verdikleri sözleri tutmaları çağrısında bulunan Strauss-Kahn, sosyal programların bütçe kısıntılarından etkilenmesi halinde bir insani kriz olasılığından kaygılandığını ifade etti.



Dünya Bankası'nın bir araştırması, düşük büyümenin gelişmekte olan ülkelerde 46 milyon insanı daha yoksulluk sınırının altına iteceği tahminini ortaya koymuştu.



Daha fazla ülkenin fona başvurmasını ve böylece IMF'nin yardım paketlerinin artmasını beklediğini belirten Strauss-Kahn, gıda ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonu düşüreceği için ülkelerin biraz nefes alacağını kaydetti.



IMF'nin raporunda, yoksul ülkelerin eskiye göre uluslararası ekonomiyle daha fazla bütünleşmesi nedeniyle krize daha fazla maruz kalacağı, yabancı yatırımlardaki ve ticaretteki gerileme ile başka ülkelere giden işçilerin ana vatanlarına para transferindeki azalmanın etkisini hissedeceği ifade edildi.



Raporda, "küresel büyüme ve finansal koşulların daha fazla kötüleşmesinin bu durumdan etkilenen yoksul ülkelerin sayısını ikiye katlayacağını, bunun da ülkelerin ihtiyacı olan ek kaynağın miktarını 140 milyar dolara yaklaştıracağı uyarısında bulunuldu.



IMF, 38 gelişmekte olan ülkenin, dış ödemeler dengesi tutarının 165 milyar dolar kadar olabileceğini ve kötü bir senaryo durumunda bu tutarın 216 milyar dolara kadar çıkabileceğini tahmin etti.



IMF, kriz karşısında "fazlasıyla savunmasız" 26 ülke bulunduğunu, ancak bunların hemen ek finansmana ihtiyacı olmayabileceğini de bildirdi.



Bu 26 ülke arasında Zambia, Vietnam, Angola, Gana, Burundi, Fil Dişi Sahilleri, Haiti, Honduras, Liberya, Nijerya, Moğolistan, Moldova, Papua Yeni Gine, Sudan, Arnavutluk ve Kırgızistan bulunuyor.

