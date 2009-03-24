IMF: Kriz ayaklanma yaratabilir

IMF Başkanı Strauss-Kahn, küresel krizi çözme konusunda, ülkelerin işbirliği içinde hareket etmemeleri halinde, mevcut krizin sosyal bir krize dönüşebileceği uyarısında bulundu. Krizin milyonlarca insanı fakirliğe ve işsizliğe sürükleyeceğini belirterek, bunun dünyada sosyal huzursuzluklara hatta savaşa yol açabileceğini söyledi.



“Durum açıkça korkunç boyutta” diyen Strauss-Kahn, krizi çözmek için koordineli hareket edilmezse kriz gelişmekte olan ülkelere yayıldıkça fakirliğin olağanüstü boyutta artacağını vurguladı.



IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, dünyanın korkunç boyutta bir ekonomik krizle boğuştuğunu ve finansal sektördeki sorunlar giderilmeden bir toparlanmanın mümkün olmadığını söyledi. IMF Başkanı krizin milyonlarca insanı fakirliğe ve işsizliğe sürükleyeceğini belirterek, bunun dünyada sosyal huzursuzluklara hatta savaşa yol açabileceğini vurguladı. IMF Başkanı Strauss-Kahn acil olarak harekete geçilmesi gerektiğini açıkladı.

Özellikle yoksul ülkelerin bu krizden daha kötü etkileneceğini vurgulayan IMF Başkanı, krizin, demokratik rejimleri bile tehdit edebileceğini kaydetti.



Strauss-Khan, ülkelerin, daha az dış sermayeye bağımlı ve kendilerine özgün bir model üzerinde çalışmalarının, finansal yardımdan daha etkili olacağına da dikkati çekti.



Demokrasi tehdit altında



Strauss-Kahn şöyle konuştu:



“Bu durum işsizlikte dramatik bir artışa yol açacak. Birçok ülke için bu durum sosyal karmaşa yaratacak ve demokrasi tehdit altına girecek. Kriz bazı durumlarda savaşa bile yol açabilir.”



IMF Başkanı gelişmiş ülkelerin bu yıl savaş sonrası dönemin rekoru olacak bir oranda, yüzde 3 küçülebileceğini vurguladı. Ancak her şeye rağmen IMF Başkanı, doğru politikalar uygulanırsa 2010 yılında toparlanmanın mümkün olabileceğine inanıyor. Strauss-Kahn, “Bunun için öncelikli olarak talebin canlandırılması gerekiyor. Ancak faiz oranları açısından para politikalarıyla yapılabileceklerin sınırına gelindi. Bu nedenle hükümetlere GSYİH’ların yüzde 2’si kadar paranın piyasalara pompalanması gerektiği çağrısında bulunduk” diye konuştu.



Şimdiye kadar dünya GSYİH’sının yüzde 1.6-1.7’si kadar paranın piyasalara pompalandığını belirten Strauss-Kahn, “İstediğiniz kadar önlem paketi açıklayın, eğer finansal sektör sağlığa kavuşmazsa bu para güneşte eriyen kardan farksız olur” dedi.



