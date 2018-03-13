IMF kripto paraların "kötü yönleri" için uyarıda bulundu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, kripto paraların yasa dışı amaçlar için kullanılmaması hususundaki küresel düzenlemelerinde IMF'nin merkezi rol oynayabileceğini kaydetti.

Lagarde, Salı günü yayınladığı notta dijital paraların "kötü yönleri", terörizme kaynak sağlama potansiyeli ve para aklamayı kolaylaştırması konusunda uyarıda bulundu. G-20 ülkelerinden merkez bankaları ve mali yöneticiler kripto paralarda düzenlemeyi tartışmak için gelecek hafta Buenos Aires'de bir araya gelecek.

"Hiçbir ülke bu soruna karşı tek başına mücadele edemez" diyen Lagarde, "Çözümler geliştirmek için toplantıda beraber konumlandık" ifadesini kullandı.