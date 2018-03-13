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Ekonomi

IMF kripto paraların "kötü yönleri" için uyarıda bulundu

IMF Başkanı, G-20 ülkelerine kripto paraların "kötü yönlerini" görmeleri için uyarıda bulundu

13 Mart 2018 23:50

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, kripto paraların yasa dışı amaçlar için kullanılmaması hususundaki küresel düzenlemelerinde IMF'nin merkezi rol oynayabileceğini kaydetti.

Lagarde, Salı günü yayınladığı notta dijital paraların "kötü yönleri", terörizme kaynak sağlama potansiyeli ve para aklamayı kolaylaştırması konusunda uyarıda bulundu. G-20 ülkelerinden merkez bankaları ve mali yöneticiler kripto paralarda düzenlemeyi tartışmak için gelecek hafta Buenos Aires'de bir araya gelecek.

"Hiçbir ülke bu soruna karşı tek başına mücadele edemez" diyen Lagarde, "Çözümler geliştirmek için toplantıda beraber konumlandık" ifadesini kullandı.

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