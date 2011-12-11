-IMF: Kısmi bir çözüm TEL AVİV (A.A) - 11.12.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Baş Ekonomisti Olivier Blanchard, Avrupa ülkelerinin derin mali işbirliği için vardıkları anlaşmanın doğru yönde atılmış bir adım olduğunu, ancak Avro Bölgesi'nin borç krizinde tam çözüm olmadığını söyledi. Blanchard, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, ''Aslına bakarsak, bir ay öncesine göre daha iyimserim, ilerleme olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta olan önemli; çözümün parçası, ancak çözüm değil'' dedi. Avrupalı siyasetçilerin farklı açıklamaları piyasalardaki dalgalanmanın nedeni mi sorusuna Blanchard, ''Dalgalanmanın çoğu Avrupa'dan gelen açıklamalardan kaynaklı, bu görüş çeşitliliğini ve mantıklı karar alma sürecindeki beceriksizliği gösteriyor'' yanıtını verdi. AB zirvesinden IMF'ye 200 milyar avro kredi sağlanması kararı çıkmasını da değerlendiren Blanchard, ''Bize 200 milyar avro verme sözü önemli bir farklılık yaratıyor, biz şimdi gidebilir ve diğer ülkelere, 'Avrupalılar bize para verdi, yardım edebilir misiniz?' diyebiliriz. Bize tam bir bazuka verip vermediler mi, umarım öyle olur'' diye konuştu. İngiltere'nin kendisini Avrupa'dan tecrit etmesinin ekonomisi için doğru olup olmadığı sorusuna da Blanchard, ''Bunun Avrupalıların karar vereceği bir konu olduğunu düşünüyorum'' karşılığını verdi. Avrupalı liderler, cuma günü, Avro Bölgesinde derin mali işbirliği oluşturulması için yeni anlaşma taslağı üzerinde anlaşmış, İngiltere ise mali birlikte Avro Bölgesi üyesi 17 ülke ve AB üyesi 9 ülkeyle birlikte hareket etmeyi reddetmişti.