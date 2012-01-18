-IMF, kaynaklarını en az 500 milyar dolar artırmayı değerlendiriyor PARİS (A.A) - 18.01.2012 - Uluslararası Para Fonu (IMF), kaynaklarını en az 500 milyar dolar artırmayı değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ağırlaşan Avro Bölgesi borç krizine karşı küresel ekonomiyi korumak için kredi kaynaklarını en az 500 milyar dolar artırmayı, 100 milyar dolar tutarında da koruma tamponu oluşturmayı planlıyor. Kaynak, Fonun üye ülkelerden ek kaynak talep edeceğini bildirdi. IMF'nin şu anda 385 milyar dolar kredi kapasitesi bulunuyor. Avro Bölgesi ülkeleri, geçen yıl Aralık ayında IMF'ye karşılıklı kredilerle 150 milyar dolar aktarmayı taahhüt ederken, Fona en fazla kaynak sağlayan ABD ise yeni bir karşılıklı kredi oluşturmak niyetleri olmadığını açıklamıştı. IMF Başkanı Christine Lagarde, İcra Direktörleri Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun IMF'in kaynaklarının yeterliliği konusunu müzakere ettiğini belirterek, kaynakların, IMF'in küresel istikrarının korunmasında tam ve yapıcı bir rol oynamasına yeterli olup olmadığını değerlendirdiklerini vurgulamıştı. Lagarde, İcra Direktörleri Kurulu üyelerinin, bazı bölgesel sorunlar ve dünya ekonomisindeki mevcut zayıflıktan kaynaklanan sorunları yatıştırmak için Fonun yeterli ateş gücüne sahip olmasının öneminin farkında olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, IMF'nin çalışanlarının krizle mücadele eden üyelerine yardım sağlamak için Fonun ateş gücünün artırılması seçeneklerini araştıracağını kaydetmişti.