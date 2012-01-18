-IMF, kaynaklarını artırmanın yollarını arayacak WASHINGTON (A.A) - 18.01.2012 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Fonun kaynaklarını artırmanın yollarını arayacaklarını bildirdi. Lagarde, İcra Direktörleri Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun IMF'nin kaynaklarının yeterliliği konusunu müzakere ettiğini belirterek, kaynakların, IMF'in küresel istikrarının korunmasında tam ve yapıcı bir rol oynamasına yeterli olup olmadığını değerlendirdiklerini vurguladı. IMF Başkanı Lagarde, İcra Direktörleri Kurulu üyelerinin, bazı bölgesel sorunlar ve dünya ekonomisindeki mevcut zayıflıktan kaynaklanan sorunları yatıştırmak için Fonun yeterli ateşgücüne sahip olmasının öneminin farkında olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve IMF'nin çalışanlarının krizle mücadele eden üyelerine yardım sağlamak için Fonun ateşgücünün artırılması seçeneklerini araştıracağını kaydetti. Lagarde, aylardır üye ülkelerden Fona katkılarını artırmasını talep ediyor, ancak Fona en fazla katkı yapan ABD ise bu konuda ek çaba göstermeye niyetli olmadığını belirtiyor. Lagarde, şu ana kadar Fonun kaynaklarının artırılması konusunda gerekli miktara ilişkin bilgi vermedi.