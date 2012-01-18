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Ekonomi

IMF kaynaklarını artırmak istiyor WASHİNGTON (A.A)

18 Ocak 2012 19:08

-IMF kaynaklarını artırmak istiyor WASHİNGTON (A.A) - 18.01.2012 - Uluslararası Para Fonu (IMF), kötüleşen finansal krizi hafifletmeye yardımcı olmak için kaynaklarını 500 milyar dolar artırmayı amaçladığını bildirdi. IMF'den yapılan resmi açıklamada, IMF yetkililerinin, gelecek yıllarda ülkelerin, 1 trilyon dolar kadar krediye ihtiyacı olacağını tahmin ettiği belirtildi.  Açıklamada, Avrupa ülkelerinin IMF'ye söz verdiği 200 milyar dolarlık kaynağın, Fon'un artırmayı beklediği toplam 500 milyar doların içinde olduğu kaydedildi. IMF, son iki yılda kaynaklarının üçte birini Avro Bölgesi ülkelerinin kurtarma paketleri için ayırırken, ekonomik koşulların kötüleşmesi nedeniyle Avrupa dışındaki ülkelerin daha fazla yardıma ihtiyacı olacağından endişe ediliyor.

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