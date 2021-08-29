IMF: Kamunun altyapı yatırımları istihdama önemli katkı sağlıyor

IMF’nin bir araştırması, kamu yatırımlarının istihdama önemli katkısı olduğunu ortaya koyuyor.

IMF’den konu hakkında yapılan açıklamada “Toparlanma yolundaki ülkelerde ekonomik aktiviteyi canlandırmak önceliktir. Bunun için de istihdam yaratmaktan daha iyi bir yol yoktur.” dendi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre 27 gelişmiş, 14 gelişmekte olan ekonomide 5 bin 600’ün üzerinde inşaat şirketinin 19 yıllık verisetiyle 1 milyon dolarlık altyapı harcamasının istihdama direk etkileri araştırıldı.

Yüksek işçi hareketliliği olan gelişen ülke ekonomilerinde atık su tahliyesi biriminde yaklaşık 35 istihdam yaratılırken düşük işçi hareketliliği olan bölgelerde bu rakam 8 oldu.

Araştırmaya göre ortalama işçi mobilitesi olan gelişmiş ülkelerde 1 milyon dolarlık yatırımın eğitim ve hastanelerde istihdama 3 kişi, enerji sektöründe 6 kişilik katkısı olabilir. Düşük gelirli gelişen ülkelerde ise bu rakamlar daha da yükseliyor, yol yapımında 16 kişilik, atık su tahliyesi gibi işlerde 30 kişilik istihdam sağlanıyor.

IMF raporunda ayrıca “Yeşil yatırımlarda bu etki daha da yüksek olabilir çünkü yenilenebilirde birçok iş alanı yüksek eğitim gerektirmiyor.

1 milyon dolarlık yatırımda yeşil enerjide istihdama 5 ile 10 kişilik, okul ve hastanede 2-12 kişilik katkı sağlanıyor. Ar-Ge yatırımları yüksek eğitim seviyesindekilere istihdam sağlıyor. Kamu yatırımlarının ufak bir parçasını oluştursa da 1 milyon dolarlık yatırıma Ar-Ge’de yaklaşık 4 kişilik istihdam sağlanıyor.

Bu sonuçlar, altyapı harcamalarının istihdama anlamlı bir katkı yaptığını gösteriyor. Sonuç olarak, küresel GSYH’de yüzde 1’lik kamu yatırımı dünya çapında 7 milyondan fazla istihdam sağlayabilir.” ifadeleri yer aldı.