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Ekonomi

IMF İtalya ile görüşme yapıldığını yalanladı WASHINGTON (A.A)

28 Kasım 2011 12:35

-IMF İtalya ile görüşme yapıldığını yalanladı WASHINGTON (A.A) - 28.11.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), ağır borç kriziyle mücadele eden İtalya ile kurtarma paketi üzerinde görüştüklerine yönelik haberleri yalanladı. Fonun sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, ''İtalyan yetkililerle, IMF'nin finansman program üzerinde görüşmeler yapılmadığını'' vurguladı. İtalya'da yayım yapan La Stampa gazetesi, borç krizine karşı İtalya'yı desteklemek için IMF'nin, bu ülkeye yönelik 400 ila 600 milyar avro aralığında bir kurtarma planı hazırladığını yazmıştı.

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