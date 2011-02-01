-IMF: İŞSİZLİK VE FİYAT ARTIŞI HALA SORUN SİNGAPUR (A.A) - 01.02.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel ekonominin toparlanmaya başladığını, ancak yüksek işsizlik ve artan fiyatlar gibi sorunlar bulunduğunu bildirdi. Strauss-Kahn, Singapur'da yaptığı konuşmada, küresel dengesizliklerde kriz öncesi örneklerin yeniden geliştiğini belirterek, ''ABD gibi dış açık veren ekonomilerde büyüme iç taleple, Çin ve Almanya gibi geniş dış fazla veren ekonomilerde büyüme ihracatla destekleniyor'' dedi. Ülkeler arasında gerilim artarken, korumacılığın hızlandığının görülebileceğini ifade eden Strauss-Kahn, ülkeler arasında gerilim artarken de sosyal ve politik istikrarsızlıkların hatta savaşların bile görülebileceğini kaydetti. Gelecek 10 yılda 400 milyon genç insanın küresel istihdam piyasasına dahil olacağını, bunun hükümetler için ürkütücü bir sorun olduğunu belirten Strauss-Kahn, işsizlik ve kötü sosyal koşullar içinde hayatlarını sürdürecek, genç ''kayıp kuşak'' manzarasıyla karşı karşıya bulunulduğunu söyledi. Birçok gelişmiş ülkede artan borçlar önemli bir kaygı oluşturuyor. Geçen yıl İrlanda Avrupa fonlarıyla kurtarılırken, Yunanistan, yardım paketine karşın hala sorunlarını çözmeye çalışıyor. Birçok piyasa uzmanı, Portekiz ve İspanya'yı kritik durumundan dolayı takip ediyor. Geçen hafta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Japonya'nın kredi notunu düşürürken, Moody's de borçlarını azaltmazsa ABD'nin kredi notu görünümünü negatif yapabileceği uyarasında bulundu. Asya'da enflasyon merkezli kaygılar yaşanıyor. Ekonomistler, Endonezya gibi ülkelerde merkez bankalarının artan fiyatları dizginlemek için daha hızlı hareket etmesi gerektiğini ifade ediyorlar.