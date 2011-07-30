-IMF: İSPANYA TEHLİKELİ BÖLGENİN DIŞINDA DEĞİL MADRİD (A.A) - 30.07.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), İspanya'nın Avrupa krizinde henüz tehlikeli bölgenin dışında olmadığını, hükümetin, piyasanın güvenini daha fazla sağlamak ve milyonlarca işsize istihdam yaratabilecek yeni bir model oluşturabilmek için reformları sürdürmesi gerektiğini bildirdi. IMF, İspanya ile ilgili beşinci gözden geçirme çalışmasını tamamladı. İspanya'da incelemelerde bulunan IMF heyetinin başkanı James Daniel, yaptığı açıklamada, İspanya'da ihracattaki güçlü toparlanmayla birlikte makul seviyede bir düzelme olduğunu ancak görünümün zor kalmayı sürdürdüğünü belirtti. Ülkenin ekonomide yıllarca bir dengesizlik inşa ettiğini ve bunları düzeltmenin de yılları alacağını ifade eden Daniel, bu sorunların, İspanya bankaları ve hükümeti için borçlanma maliyetini artıran Avrupa'da borç krizi ve büyük mali açıkla sonuçlanan küresel krizin etkileriyle arttığına işaret etti. İspanyol politikacıların güçlüklerin farkında olduğunu, güçlü ve geniş kapsamlı adımlar attığını belirten Daniel, mali açığı azaltma planı, emeklilik yaşını 65'ten 67'ye çıkaran emeklilik reformu ve sürekli istihdamı daha cazip kılacak adımlar dahil çeşitli önlemlerin geçen yılın ortasından itibaren alınmaya başlandığını ifade etti. -BÜTÇE AÇIĞI VE İŞSİZLİK ORANI- İspanya'da 2009 yılında GSYH'ye oranı yüzde 11 olan bütçe açığı gözönüne alındığında bu yıl bütçe açığının GSYH'nin yaklaşık yüzde 6'sına denk düşmesinin büyük başarı olacağını ifade eden Daniel, 2014 yılına kadar bu oranı yüzde 2'ye çekme hedefine ulaşmak için gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu bildirdi. Daniel, İspanya'nın bu yıl bütçe hedefini tutturmasının önündeki en büyük riskin bazı bölgesel hükümetlerin harcama limitlerine uymaması olduğuna işaret etti. İspanya'da yüzde 21 olan işsizlik oranının kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğunu, bunun büyük bir sosyal problemin yanı sıra çalışma gücünün beşte birinin sosyal transferlere bel bağladığı dikkate alındığında ciddi ekonomik problem olduğunu vurgulayan Daniel, hükümetin bu konuda bir dizi önlem aldığını, ancak bu önlemlerin sorunun aciliyeti ve büyüklüğü karşısında yeterli olmadığını bildirdi. Daniel, özellikle gençler arasında olmak üzere kabul edilemez seviyedeki işsizlik sorununun üstesinden gelmek için hükümete daha sağlam adımlar atması çağrısı da yaptı. IMF, İspanya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 ve gelecek yıl yüzde 1,6 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.