IMF İspanya ile görüşüyor

T24- Uluslararası Para Fonu IMF'nin Başkanı Dominique Strauss-Kahn, İspanya'nın Yunanistan'ın yolunu izleyip, mali yardım isteyeceği söylentilerinin yayıldığı bir sırada Zapatero hükümeti'yle görüşme için İspanya'da.



İspanyol hükümeti, IMF ve Avrupa Birliği'nden yardım isteyeceği yolundaki spekülasyonları yalanladı ve IMF'nin İspanya'da önceden belirlenmiş bir ziyaret için bulunduğunu söylüyor.



Başbakan Luis Rodriguez Zapatero, İspanyol ekonomisinin güçlü olduğunu söyledi.



Ancak, İspanya'nın, ekonomisi hakkındaki kaygılar nedeniyle uluslararası piyasalardan borç almakta zorlandığı belirtiliyor.



Zapatero hükümeti, kamu harcamalarında kesinti ve istihdam piyasasında yeni düzenlemeler öngören yeni bir paket açıklamıştı.



Kesintiler, uluslararası piyasalara, İspanyol ekonomisinin kontrol altında olduğu mesajını vermeyi amaçlıyor.



Zapatero ile Strauss-Kahn arasındaki görüşme, İspanya'nın yardım isteyeceği yolundaki spekülasyonlardan önce planlanmıştı.



Ancak, İspanyol lider yardım isteme planları olmadığını söylese de, Yunanistan'ın içine düştüğü borç krizi ve kurtarma paketi sonrası, piyasalardaki kaygılar artmış durumda.



İspanya halen, inşaat sektöründeki çöküntünün etkilerini atlatmaya çalışıyor.



Küresel mali piyasalardaki krizin de etkileri nedeniyle ülkenin bütçe açığı gayrı safi milli hasılasının yüzde 11 düzeyinde seyrederken, işsizlik ise yüzde 20'lerde.