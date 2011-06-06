T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF: ''İRLANDA EKONOMİSİNDE OLUMLU GELİŞMELER VAR'' DUBLİN (A.A)

06 Haziran 2011 22:54

-IMF: ''İRLANDA EKONOMİSİNDE OLUMLU GELİŞMELER VAR'' DUBLİN (A.A) - 06.06.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), İrlanda ekonomisinin toparlanması yolunda olumlu gelişmeler olduğunu bildirdi.  İrlanda devlet kanalı RTE'nin haberine göre, IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky, Londra'da yaptığı açıklamada, İrlanda'nın ihracat sektöründeki gelişmelere işaret ederek, ekonominin toparlanmasına dair olumlu işaretler olduğunu ifade etti.  Ekonomik toparlanma programının ''rayında gittiğinin gözlendiğini'' belirten Lipsky, bununla birlikte sürdürülebilir büyümenin yeniden sağlanabilmesi için İrlanda makamlarının harekete geçmesi gerektiğini de hatırlattı.  John Lipsky, olumlu gelişmelere rağmen, ekonomik toparlanmanın zorlu bir süreç olacağını söyledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24