-IMF: ''İRLANDA EKONOMİSİNDE OLUMLU GELİŞMELER VAR'' DUBLİN (A.A) - 06.06.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), İrlanda ekonomisinin toparlanması yolunda olumlu gelişmeler olduğunu bildirdi. İrlanda devlet kanalı RTE'nin haberine göre, IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky, Londra'da yaptığı açıklamada, İrlanda'nın ihracat sektöründeki gelişmelere işaret ederek, ekonominin toparlanmasına dair olumlu işaretler olduğunu ifade etti. Ekonomik toparlanma programının ''rayında gittiğinin gözlendiğini'' belirten Lipsky, bununla birlikte sürdürülebilir büyümenin yeniden sağlanabilmesi için İrlanda makamlarının harekete geçmesi gerektiğini de hatırlattı. John Lipsky, olumlu gelişmelere rağmen, ekonomik toparlanmanın zorlu bir süreç olacağını söyledi.