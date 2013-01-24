IMF: İngiltere kemer sıkmayı azaltmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF) baş ekonomisti Olivier Blanchard BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Mart bütçesinde kemer sıkma önlemlerinin düzeyini azaltması gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanı George Osborne'un farklı bir yol düşünmesi gerektiğini belirten IMF yetkilisi, küresel ekonominin de henüz düzlüğe çıkmadığını savundu.

Blanchard, Ekim ayında yazdığı bir IMF raporunda, kemer sıkma önlemlerinin İngiltere gibi varlıklı ülkeler üzerinde, birçok uzmanın tahmin ettiğinden daha fazla olumsuz etkide bulunduğunu belirtmişti.

Blanchard'ın analizi, kesintilerin ve vergi artırımlarının ekonomik büyüme üzerinde 2008 yılından bu yana, önceki 30 yıla kıyasla 2-3 kat daha fazla etkide bulunduğuna işaret ediyordu.

Ancak Blanchard, BBC'ye yaptığı açıklamada, IMF'nin ilk andan itibaren kesintilerin yavaş ve dengeli bir şekilde yapılması gerektiğini savunduğunu belirtti.

İspanya gibi ülkelerin, mali piyasaların baskısı altında, süratli davranmaktan başka yolu olmadığını da kaydeden Blanchard, İngiltere için ise krizin başından bu yana aynı tavsiyeyi verdiklerini ifade etti.

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın, Avrupa Birliği üyeliğini referanduma sokma vaadini de değerlendiren Blanchard, "Avrupa Birliği üyesi olmanın İngiltere'ye çok büyük avantajları var. Ancak bazı bedeller de söz konusu, İngiltere halkı bu konuda değerlendirme yapmalı." dedi.



BBCTürkçe