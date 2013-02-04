IMF ilk kez bir ülkeyi kınadı

Arjantin ile IMF arasındaki ilişkiler gerildi. IMF, Arjantin'in ekonomik verilerinin güvenilir olmadığı gerekçesiyle bir kınama açıklaması yaparken, Arjantin Fon'u çifte standart uygulamakla suçladı.

IMF ile Arjantin arasındaki gerginlik, IMF'nin yaptığı açıklamayla yeni bir boyuta ulaştı.

IMF, Arjantin hakkında enflasyon ve büyümeyle ilgili yanlış bilgiler verdiği gerekçesiyle bir kınama açıklamasında bulundu.

IMF İcra Kurulu, veri akışı konusunda ciddi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Arjantin'i bu konuda 29 Eylül'e kadar harekete geçmeye çağıran IMF, hükümetin sorunu gecikmeden gidermesi gerektiğinin altını çizdi.

IMF, süreci Kasım ayında gözden geçireceğini ve gerekirse yaptırım uygulacağını kaydetti. Böylece Arjantin, Fon tarafından bu sebeple kınanan ilk ülke oldu.



Arjantin: Çifte standart



Arjantin ise, IMF'nin açıklamasına yanıt vermekte gecikmedi. Arjantin, açıklamanın yalnızca IMF'nin yaptığı yeni bir hatadan ibaret olmadığını, bunun IMF'nin haksız uygulamalarının ve belli bazı üyeler için uyguladığı çifte standardın örneği olduğunu dile getirdi.



'Krize yol açmış kurum'



Arjantin'in IMF'yi 'eksik verileri ve başarısız politikaları küresel finans krizine yol açmış bir kurum' olarak nitelendirmesi dikkat çekti.