'IMF ile ne olacaksa artık olsun'

İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, iş dünyasının önünü görebilmesi için IMF ile yürütülen müzakerelerin hangi aşamada bulunduğunun ve anlaşma imzalanacaksa ne tür şartların söz konusu olacağının kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, Türkiye ile IMF arasında yürütülen müzakerelerin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurgulayarak "IMF anlaşması imzalanacaksa bir an önce imzalanmalı, imzalanmayacaksa da bu kamuoyuna deklare edilmeli. Çünkü bizim de iş dünyası olarak önümüzü görebilmemiz gerekir ve ona göre de tedbirlerimizi almamız lazım" dedi.



Hannover Messe Sanayi Fuarı'na katılan Türk şirketlerini ziyaret eden İTO Başkanı Yalçıntaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Küresel ekonomide bazı canlanmalar yaşandığına işaret eden Yalçıntaş, ABD ve AB'deki makroekonomik veriler, uluslararası emtia fiyatları ve taşımacılık endeksindeki iyileşmelere dikkat çekti. Türkiye'nin de krizden çabuk çıkmak konusunda önemli avantajları bulunduğunu vurgulayan Yalçıntaş, Türkiye'nin düşük kur-yüksek faiz sarmalından çıkmasının ve AB'den kısa süreli siparişler alarak Uzakdoğu ekonomilerini geride bırakmasının mümkün olabileceğini kaydetti.



Sıkı para politikaları kabul edilemez



Türkiye'nin kriz döneminde kaynak arayışı ve uluslararası piyasalardaki prestiji açısından büyük önem taşıyan IMF anlaşmasının bir an önce netleşmesi gerektiğini ifade eden Yalçıntaş, buna karşın G-20 Zirvesi'nden gücünü artırarak çıkan IMF'nin Türk ekonomisine ilişkin bazı dayatmalarına da "hayır" denmesi gerektiğini söyledi. Yalçıntaş, şöyle konuştu: "Zannetmiyorum ama IMF anlaşması iç piyasayı daraltacak sıkı para politikaları içerirse bu kabul edilemez bir durum olur. IMF'nin çekinceleri varsa, bu çekincelerin azaltılması için mutlaka çalışmak gerekir. Ama iç pazarı daraltıcı, para arzını kısıtlayıcı, kamu harcamalarını aşırı kısıtlayıcı tedbirler içeren bir paket bize faydadan çok zarar verir. IMF anlaşmasının imzalanacaksa bir an önce imzalanması ama imzalanmayacaksa ya da IMF az önce saydığımız konularda çok fazla bastırıyorsa bunun kamuoyuna deklare edilmesi gerekir. Çünkü bizim de iş dünyası olarak önümüzü görebilmemiz gerekir ve ona göre de tedbirlerimizi almamız lazım."

Yalçıntaş, IMF'den gelecek olan paranın bir miktarının borç ödemede kullanılacağını ifade ederek IMF kaynağının bir bölümünün de mutlaka KOBİ'leri daha rekabetçi hale getirecek projelerde kullanılması gerektiğini belirtti.