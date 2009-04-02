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Ekonomi

IMF ile mutabakat sağlandı

Türkiye ile IMF'nin 3 maddede anlaşma sağladığı, doğrudan görüşmelere yeniden başlama kararı alındığı bildirildi.

02 Nisan 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IMF ile görüşmelerin olumlu olduğunu belirterek, IMF heyetinin Türkiye'ye davet edileceğini bildirdi.

Başbakan Erdoğan, Oxford İslami Etütler Merkezi'nde, "Medeniyetler İttifakı ve Türkiye'nin Rolü" konulu konferansta konuştu ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Bugün IMF Başkanı Dominique Strauss Kahn ile görüşen Başbakan Erdoğan, bu görüşmenin sorulması üzerine, olumlu geçtiğini belirterek, "Bu ay davet edeceğiz. Ciddi manada bir mesafe aldık. Görüşmeler yapılacak. Görüşmenin neticesine göre takvim belirleriz. Olumlu diyebiliriz" diye konuştu.

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