IMF ile mutabakat sağlamış durumdayız

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan IMF ile büyümeyi destekleyecek bir anlaşma yapma ihtimallerinin yüksek olduğunu, olası anlaşmanın süresinin ise 2010 ve 2011’i kapsayacak şekilde 2 yıl olması konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi.



Ekonominin koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile büyümeyi destekleyecek olası bir anlaşmanın 2010 ve 2011 yılını kapsayacak şekilde 2 yıl olması konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, bugün itibarıyla iyi bir noktada bulunduklarını açıkladı. Daha önce olası Stand-By Düzenlemesi’nin 3 yıllık olması öngörülüyordu.



Bir televizyon kanalının sorularını yanıtlayan Babacan, IMF ile Mayıs ayındaki son kabine değişikliğinin ardından bir kaç temasta bulunduklarını anımsatarak, şunları söyledi: “Onların farklı görüşleri, düşünceleri vardı. Biz kendi programımızı (Orta Vadeli Program -OVP) yaptık ve 16 Eylül’de açıkladık. OVP ile ilgili onlardan hemen bir açıklama geldi, ’Programın genel çerçevesi uygundur, iyidir’ gibi olumlu görüş beyan ettiler. Sonra programın detaylarını gönderdik. Bütün detaylara baktıklar. Daha önce de açıkladığım gibi genel çerçeve konusunda mutabakat sağlamış durumdayız.”





Ekledi: Olmaya da bilir



Babacan, “Bazen bu süreç hiç belli olmuyor, küçük bir detaya da takılınacak olunuyor, bazen inatlaşma olabiliyor. Küçük detay yüzünden olmaya da bilir” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer IMF ile anlaşma yaparsak, bu anlaşma Türkiye’nin mecbur kalıp da, bir bakıma acil ihtiyacı sebebiyle yapılmış bir anlaşma olmayacak. Bizim gelecek yıl yapacağımız anlaşma iki yıllık ve bir bakıma Türkiye’nin büyümesini destekleyen, Türkiye’nin kendi programına, kendi büyüme stratejisine destek veren bir program olacak. Türkiye’yi krizden çıkartma, içine düştüğü zor durumdan kurtarma programı olmayacak.”



Bu sözlerinin IMF ile anlaşma olacak şeklinde anlaşıldığının ifade edilmesi üzerine Babacan, “Olursa demek olmama ihtimalini de içeriyor. Onlar üç yıl demişti, biz iki yıl üzerinde gidiyoruz. Çünkü 2011 sonuna gelindiğinde, bir daha o günkü şartlara bakmakta fayda görüyoruz. Çünkü, dünyadaki şartlar değişiyor ve Türkiye’deki şartlar hızlı değişiyor. Dolayısıyla süre olarak 2010 ve 2011 sonuna kadar olacak. İki yıl olması konusunda mutabakat sağlamış durumdayız” dedi.



Babacan, IMF ile anlaşma halinde gelecek kaynağı Merkez Bankası’nın rezervlerine aktaracaklarını ve karşılığında alacakları TL ile de iç borçları ödeyeceklerini yineledi.





Vergilere yüzde 2.2’lik rutin artış geldi



Temizlİk ve çevre vergisinden motorlu taşıtlara kadar tüm vergilere yüzde 2.2’lik yeniden değerleme oranı kadar artış yapıldı. Gelir vergileri de yüzde 2.2 artırıldı. Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2010 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 7 bin 700 TL, yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 4 bin 300 TL, diğer yerlerde 3 bin TL olarak uygulanacak. Maliye Bakanlığı’nın Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 273) Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2010 takvim yılında elde edilen kira gelirleri 2 bin 600 TL, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 10 TL olacak. Gelecek yıl birinci derece sakatlar için indirim tutarı 680 TL, ikinci derece sakatlar için 330 TL, üçüncü derece sakatlar için 160 TL olarak tespit edildi.