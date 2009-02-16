IMF ile ilişkiler ‘büyüme’ye kilitlendi

Hükümetin 2009 bütçesiyle ilgili büyüme tahminlerini revize etmek istememesi stand-by anlaşmasında gecikmeyle ilgili spekülasyonlara yol açıyor.



Türkiye'nin ekonomi gündemi 2009 büyümesine kilitlendi. CNNTürk’te yer alan bir habere göre hükümetin yüzde 4'lük büyümede ısrar etmesi, buna karşın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yüzde 1.5'luk küçülme olacağını açıklaması stand-by anlaşmasında bu konunun da önemli bir sorun oluşturduğu yolunda tahminler yapılmasına neden oluyor.



Büyüme tahmininin düşürülmesi gelirleri büyük oranda azaltacağı için harcamaların da kısılmasını gerektiriyor.



Hükümet de bu nedenle büyüme tahminini revize etmek istemiyor.



Türkiye ile IMF arasındaki stand-by anlaşmasındaki sorun büyümede kilitlendi.



Hükümet 2009 bütçesini hesaplarken Türkiye'nin yüzde 4 büyüyeceğini öngördü.



Ancak küresel ekonomik kriz nedeniyle büyümenin bu rakamı tutturması mümkün değil.



IMF Türkiye'nin 2009'da yüzde 1.5 oranında küçüleceğini açıkladı. Ekonomi bürokrasisinin tepesindeki yöneticiler bile bütçede bir revizyon yapılması gerektiği konusunda hem fikir.



Fakat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bütçede revizyona yanaşmıyor. Çünkü büyümenin düşürülmesi demek, gelirlerin ineceğini dolayısıyla harcamaların kısılması gerektiğini kabul etmek demek. Hükümet de bunu göze alamıyor.



Yapılan hesaba göre yüzde 4'lük büyümeye göre hesaplanan gelirler, ekonomi yüzde 1.5 küçülürse milyarlarca lira azalacak. Üstelik bütçe gelirlerindeki tek sorun da vergi gelirleri değil. Bütçede 10 milyar dolar civarında öngörülen özelleştirme gelirlerinin de en fazla 2 milyar dolar olması bekleniyor.



IMF ile uzlaşmazlık yaratan iki konu ile ilgili spekülasyonlar ise sürüyor. Ankara'dan sızan bilgiler iki konudan bir tanesinin vergi tabanının genişletilmesine ilişkin düzenlemeler olduğu yönünde.



Servet beyanı esasına benzeyen ve "Nereden Buldun" Yasası'nı hatırlatan bu düzenlemeye AK Parti hükümeti karşı çıkıyor. AK Parti 2002'de bu yasayı kaldırmıştı.



Diğer düzenleme ise uzun vadede yerel yönetimleri sıkı bir kontrol altına alacak olan Yerel Yönetim Reformu.





