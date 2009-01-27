'IMF ile görüşmelere 10 gün ara verildi'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IMF ile yürütülen görüşmelerde, Türkiye'nin üzerinde durduğu hassasiyetlerin, bazılarının aşıldığını, bazılarının ise devam ettiğini bildirdi.



Başbakan Erdoğan, Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forum çalışmaları çerçevesinde IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky ile bir görüşme olacağını ifade etti.



Erdoğan, TBMM'ye gelişinde gazetecilerin IMF ile yürütülen görüşmelere ilişkin sorularını yanıtladı.



Başbakan Erdoğan, "IMF ile orta ve uzun vadeye bırakılan konular hangileri? Özellikle büyüme konusunda sıkıntı olduğu ifade ediliyor, doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Duyulanlar çok doğru değil, Ama şu anda bir 10 günlük çalışma yapalım, dedik. Bir mutabakat sağladılar, 10 günlük bir ara verdiler çalışmalara. Onlarda bazı çalışmalar yapacaklar. Arkadaşlarımız da bazı çalışmalar yapacaklar. Hatta Davos'ta IMF Başkan Yardımcısı Lipsky ile orada bir görüşme olacak. O şekilde şimdi bir ara verdiler."



"Bazı konularda hassasiyetleriniz olduğunu başından beri hep söylediniz. Yine aynı konulardaki hassasiyetler sürüyor mu?" şeklindeki soruya ise "Bazıları aşıldı, bazıları devam ediyor" karşılığını verdi.



Erdoğan, "Davos'ta fikir birliği sağlanacağına inanıyor musunuz?" sorusu üzerine de "Sağlanır, sağlanmaz, biz bildiğimizi onlar da bildiklerini tabii ortaya koyacaklar. Nihai karar, onların da biliyorsunuz kendi başkanlar konseyi var, orada görüşecekler" dedi.

