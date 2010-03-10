IMF ile bir anlaşma yok mecburiyet değil

T24 -

"Programla ilgili bir görüşme olmayacak"

"IMF ile anlaşma yapma mecburiyetimiz yok"

"Bugün itibariyle bir stand-by gerekliliği yok"

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, IMF ile Stand By çalışmalarına ilişkin, "Bugün ile mayıs arasındaki tarihte artık programla ilgili görüşmeler olmayacak. Görüşmelerimiz, çalışmalarımız artık tamamen 4. madde çerçevesinde gözden geçirme heyetiyle yapacağımız gündeme yoğunlaşacak" dedi.Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı Ali Babacan, IMF'nin stand-by görüşmelerinin artık devam etmediği yönündeki açıklamasıyla ilgili konuştu.Babacan, Türkiye - Güney Kore İş Forumu'nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. IMF'nin açıklamasıyla ilgili sorulara Babacan," Uluslarası Para Fonu'na üye olan her ülke ortalama heryıl bir defa 4. madde çerçevesinde gözden geçirme çalışması yapar. Biz bunu en son 2007 Mayıs ayında yapmıştık. Aradan uzun süre geçtiği için bu çalışmaları yapmaya karar verdik. Dün akşam yaptığımız telefon görüşmeleri sonucu bunu mayıs ayı başında yapmaya karar verdik. Bundan sonraki bütün yoğunluğunuz 4. maddeyi gözden geçirmeye yönelik olacak. Mayıs ayına kadar bir görüşmemiz olmayacak" yanıtını verdi.Babacan, "Standy By tamamen rafa kalktı mı" şeklindeki soruya "Bugün ile mayıs ayı arasında programla ilgili bir görüşme olmayacak. Mayıs ayından sonra ne olacağına dair şu an birşey söyleyemeyeceğiz. Mayıs'tan sonrası için bugünden birşey söyleyemeyiz" şeklinde yanıt verdi."Bizim orta vadeli programamız Türkiye'nin ne yapacağını ne yapmayacağını ortaya koymuştur" diyen Babacan, "Bunu 6 aydır uyguluyoruz. Biz geçen yıl ortaya koyduğumuz hedeflerin ilerisindeyiz. Bu orta vadeli program içeride ve dışarıda kendi güvenirliğini ortaya koymuştur. Ve bu devam edecektir, IMF olsa da olmasa da..." dedi."Önemli olan Türkiye'nin bundan sonra ne yapacağıdır" ifadesini kullanan Babacan, "IMF olsun olmasın... Türkiye 2 yıldır nasıl sürdürdüyse kendi programını bundan sonra da sürdürecektir. IMF ile bir anlaşma yapma mecburiyetimiz yok. Bunu yapsaydık belki büyümeyi biraz ileriye götürebilirdik. Bu beklenmeyen bir sonuç değil, sürpriz de değil" diye kulandı"Görüşmelerin sona erdiğini ilk olarak biz açıkladık" diyen Babacan, "Çok yoğun bir telefon trafiği yaşadık, kararımızı aldık. Biz açıklama yaptık, onlar daha sonra açıklama yaptı. Türkiye kendine güvenen bir ülkedir. Türkiye artık bu konuda tecrübe ve birikim olarak belli bir seviyeye gelmiş durumda. Kendi öz güvenimiz konusunda bir sıkıntı olmasın. Stand by anlaşması IMF'ye üye olan her ülke için geçerli. Bugün için bizim gündemimizde değil. Bugün itibariyle bir stand by gerekliliği yok" diye konuştu.