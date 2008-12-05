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Ekonomi

'IMF ile anlaşmaya varılmak üzere'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, "IMF ile önemli mesafe kaydedildi" dedi.

05 Aralık 2008 02:00

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, "IMF ile çok önemli bir mesafe kaydedildi. Alınması gereken tedbirlerin miktarı üzerinde de anlaşmaya belli oranda varılmış durumda" dedi.

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarlığı’nda düzenlediği "Ekonomi Değerlendirme" Toplantısında, gazetecilerin IMF ile yürütülmekte olan görüşmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Mehmet Şimşek, Türkiye ile IMF arasında yürütülmekte olan görüşmeleri değerlendirirken, "Çok önemli bir mesafe katedildi, alınması gereken tedbirlerin miktarı üzerinde de anlaşmaya aşağı yukarı varılmış durumda" dedi.

Şimşek, içeriğe ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türk bankalarının krize sağlam girdiğini ve dış kaynak bağımlılığının çok yüksek olmadığını belirten Mehmet Şimşek, IMF ile önemli mesafeler kaydedildiğini ve anlaşmaya varılmak üzere olunduğunu kaydetti.

Vergi indirimiyle ilgili soruları da yanıtlayan Şimşek, bu aşamada vergi indiriminin hükümetin gündeminde olmadığını açıkladı. KDV indirim taleplerinin gelir artırma hedefleriyle uyuşmadığını vurgulayan Bakan Şimşek temennisini, "Keşke bütçe imkanları olsa da dolaylı vergileri indirebilsek" şeklinde dile getirdi.

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