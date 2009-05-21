IMF ile anlaşma olmazsa...

IMF anlaşması çok yakın

Türkiye IMF'le yola devamı tartışıyor

IMF anlaşması neden gerekli?

Tam bir yıldır Türkiye'de, "IMF ile anlaşma imzalayacak mı", "Yola nasıl devam edilecek" sorularının yanıtı bekleniyor.Anlaşma oldu olacak dendin, karşılıklı görüşmeler yapıldı ancak imzalar atılmadı.Son açıklama Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.Şimşek, "IMF'ye milli gelirin yüzde birini kapsayan bir tedbir programı sundum" dedi. Bunun anlamı bütçede 10.1 milyar liralık tasarruf demek."Sonuç ne oldu" sorusuna Şimşek'te de yanıt yok. Şimşek, "Muhtemelen değerlendirme sürüyor ki bir adım atılmadı" diyor.Şimşek konuşurken, "IMF olmasa da" ifadesini kullandı ve bu çerçevede kapsamlı bir programla tedbirler alınması gerektiğini vurguladı, "Krizi küçümsemediklerini" söyledi.Ancak uzmanlar aynı görüşte değil.Bu ortamda en pozitif rapor ise Merrily Lynch'ten geldi. Merrily Lynch, "Hükümet risklerin farkında, IMF anlaşmasının en yakın zamanda imzalanacağını tahmin ediyoruz" dedi.Hatta Merrily Lynch, krizde dipten çıkışın Türkiye için hızlı olacağı, toparlanmanın güçlü olacağı görüşünü de raporuna ekledi.Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, yüzde 80 olan borçlanma oranının yüzde 105'lere çıktığını belirterek, "Dolayısıyla IMF anlaşması hakikaten önemli" dedi.Merkez Bankası (MB) da, "IMF anlaşması olmazsa yeni B planı hazırlanmalı" diyor.MB Başkanı Durmuş Yılmaz, B planını açıklamadı ama uzmanlara göre tek yol faiz artırmak.Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Enis Berberoğlu, "Lafın gelişinden belli, MB faizi artıracağım diyor" dedi.