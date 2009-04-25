'IMF ile 3 yıllık anlaşma yakın'

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ile 3 yıllık bir stand-by programı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Anlaşmanın yakın zamanda yapılacağından umutluyum, ancak kesin bir tarih veremem" dedi.



Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası bahar dönemi toplantıları çerçevesinde geldiği ABD'nin başkenti Washington'da, "Rumi Forum"da küresel kriz ve Türkiye ekonomisi konusundaki gelişmeleri anlattı.



Türkiye'nin, küresel krize karşı önlemler aldığını ve bu konuda ilerleme kaydettiğini ifade eden Şimşek, ekonomik toparlanmanın yalnızca Türkiye'nin aldığı önlemlerle değil, ABD başta olmak üzere küresel ekonomide birlikte alınacak önlemlerle sağlanacağını söyledi.



Şimşek, bir soru üzerine, IMF ile stand-by programı konusunda yapılan çalışmalarda ilerlemeler kaydedildiğini, ancak bu görüşmelerin her iki tarafın da karşılıklı niyetine bağlı olması nedeniyle anlaşma konusunda kesin bir tarih ve mali yardım konusunda da kesin bir rakamın olamayacağını bildirdi.



Bir gazetecinin, esnek kredi sistemi yerine stand-by'ın niye tercih edildiğini sorması üzerine Şimşek, güçlü bir ekonomik program yapmayı amaçladıklarını, bu nedenle orta vadede ekonomik programla uyumlu stand-by'ı tercih ettiklerini anlattı.



Şimşek, IMF ile yapılacak bir programın, Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını karşıladığı gibi güçlü bir mali ve yapısal yönünün de olması gerektiğini kaydetti.



Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın ne zaman olabileceği konusunda bir soruya verdiği yanıtta Şimşek, Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın yalnızca iç önlemlere değil dış gelişmelere de bağlı olduğunu, burada özellikle ABD'deki bankacılık sisteminin toparlanmasının belirleyici olacağını kaydederken, Türkiye ekonomisinin 2010 yılında toparlanabileceğini tahmin ettiğini vurguladı.



Şimşek, bugünkü temasları çerçevesinde Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Toplantısı ile G20 bakanlar toplantısına katıldı.

