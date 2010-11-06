-IMF İDARİ REFORM TEKLİFİNİ ONAYLADI WASHINGTON (A.A) - 06.11.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), fon yönetiminde yapılacak idari reform teklifini onayladı. IMF Başkanı Dominigue Strauss-Kahn, IMF İcra Direktörleri Kurulunun tüm gün süren görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Strauss-Kahn, kurulun, gelişen ekonomilerin oy gücünün artırılmasında anlaştığını belirtti. Buna göre, kurulda, dünya ekonomisindeki paylarına göre fazla temsil edilen gelişmiş ülkelerden az temsil edilen gelişmekte olan ülkelere yüzde 6 pay aktarıldı. Böylece, gelişmekte olan ülkelerin IMF'nin yönetim kurulunda daha fazla rol oynayabilmesi sağlandı. Bu durumda kurulda, Çin'in üçüncü büyük ülke haline geldiği belirtiliyor. Strauss-Kahn, kurulun, gelişen ekonomilerin oy gücünün artırılmasında anlaştığını belirterek, bunun IMF'nin 65 yıllık tarihindeki esaslı yönetim revizyonu olduğunu söyledi. Sonuç için ''tarihi bir anlaşma'' ifadesini kullanan Strauss-Kahn, bunun, yükselen ekonomiler ile gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomideki büyüyen rollerini kabul ederek, onların lehine en büyük değişiklik olduğunu kaydetti. Strauss-Kahn, İcra Kurulunda, ülkelerin ekonomik önemlerini daha iyi yansıtan, daha adil kota payları bölüşümünün, daha fazla temsille de birlikte, küresel mali istikrarın artmasına doğru, IMF'nin süregelen çabalarının etkinliğini ve kredibilitesini geliştireceğini dile getirdi. Reformla ilgili tüm bu müzakerelerin kolay olmadığını ama bütün ülkelerin büyük çaba harcadığını anlatan Strauss-Kahn, IMF'nin en büyük 10 üyesinin, ABD ve Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya'nın içinde bulunduğu ''BRICs'' grubu ve Avrupa'nın en büyük dört ekonomisi olan Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den oluşacağını bildirdi. -YÜZDE 6'DAN FAZLA KOTA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE- İcra Kurulunun, toplantıda, IMF'nın 2012 Yıllık Toplantılarına kadar yürürlüğe girmek üzere kota artışı ve yeniden düzenlenmesini ve İcra Kurulu reformunun uygulanmasının da bir sondaki kurul seçiminden sonraya kalmamasını isteyen takvimi onayladıkları belirtildi. Reforma göre, üyeler arasındaki kotalar yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda, yüzde 6'dan daha fazla kota payı, yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkelere aktarılacak. Bunun yanında, yüzde 6'dan fazla kota, kurulda geniş temsil edilen ülkelerden, daha az temsil edilen ülkelere geçecek. Ayrıca, 2008 yılındaki kota ve söz hakkı reformuyla birleştiğinde, toplam olarak, yükselen ekonomilere ve gelişmekte olan ülkelere aktarılan oy payı da yüzde 5.3 olacak. Bütün bu değişikliklere rağmen, en fakir ülkelerin oy gücünün de korunduğu belirtildi. -İCRA KURULU SADECE SEÇİLMİŞLERDEN OLUŞACAK- Bu kapsamda, kurulda, gelişmiş ülkelerin kota payının toplamda yüzde 57.7, oy paylarının da yüzde 55,3 olması öneriliyor. Yükselen ekonomiler ile gelişmekte olan ülkelerin kota paylarının ise yüzde 42,3, oy paylarının da yüzde 44,7 olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, Türkiye ile Orta Doğu ülkeleri ve Malta'nın önerilen kota payı, yüzde 6.7, oy payı da yüzde 6.8 olacak. Bunun yanında kota reformunun yürürlüğe girmesinin ardından, en azından ilk seçimlere kadar, IMF İcra Kurulunda gelişmiş Avrupa ülkeleri, kendilerinde bulunan iki sandalyeyi bırakacak. Reform kapsamında, İcra Kurulundaki, şu anda en büyük 5 kotaya sahip ülkeden oluşan ''atanmış icra direktörleri'' kategorisinin de sona ereceği, ardından fonun İcra Direktörleri Kurulunun sadece seçilmiş icra direktörlerinden oluşacağı kaydedildi.