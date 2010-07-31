-IMF İCRA KURULU'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin yaklaşık on yıldır izlediği sağlam makroekonomik politikalar ve reformların, küresel finansal krize Avrupa'da gelişmekte olan diğer ülkelere göre güçlü bir pozisyonda girmesini sağladığını bildirdi. IMF İcra Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile yapılan 4'üncü Madde gözden geçirme görüşmelerinin tamamlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, krizden önce yabancı sermaye girişinin artması, döngüsel yükselmelere karşı iyi odaklanmış politikalar ve krediler için daha fazla kısıtlayıcı düzenleme koşullarının zayıf noktaların artmasını engellemeye yardımcı olduğunu ve bankalar ile hanehalklarının bilançolarının güçlü olmasına yol açtığı belirtildi. Açıklamada, bu güçlü yanların Türk ekonomisinin, küresel finansal krizde üretimdeki keskin düşüşten hızla toparlanmasına yardımcı olduğu, 2008 yılının sonunda ve 2009 yılının başında gerileyen gayri safi yurtiçi hasılanın sermayenin yeniden akışı ve içerde güvenin düzelmesiyle hızla toparlandığı kaydedildi. Uygun mali rahatlama, para ve finansal politikaların da toparlanmaya katkıda bulunduğuna dikkat çekildi.