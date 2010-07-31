T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF İCRA KURULU'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

31 Temmuz 2010 17:37

-IMF İCRA KURULU'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin yaklaşık on yıldır izlediği sağlam makroekonomik politikalar ve reformların, küresel finansal krize Avrupa'da gelişmekte olan diğer ülkelere göre güçlü bir pozisyonda girmesini sağladığını bildirdi. IMF İcra Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile yapılan 4'üncü Madde gözden geçirme görüşmelerinin tamamlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, krizden önce yabancı sermaye girişinin artması, döngüsel yükselmelere karşı iyi odaklanmış politikalar ve krediler için daha fazla kısıtlayıcı düzenleme koşullarının zayıf noktaların artmasını engellemeye yardımcı olduğunu ve bankalar ile hanehalklarının bilançolarının güçlü olmasına yol açtığı belirtildi. Açıklamada, bu güçlü yanların Türk ekonomisinin, küresel finansal krizde üretimdeki keskin düşüşten hızla toparlanmasına yardımcı olduğu, 2008 yılının sonunda ve 2009 yılının başında gerileyen gayri safi yurtiçi hasılanın sermayenin yeniden akışı ve içerde güvenin düzelmesiyle hızla toparlandığı kaydedildi. Uygun mali rahatlama, para ve finansal politikaların da toparlanmaya katkıda bulunduğuna dikkat çekildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24